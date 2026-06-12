به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا آسترکی عصر امروز جمعه روز جمعه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: حدود ساعت ۱۱ امروز حادثه آتش‌سوزی در مرکز توانبخشی مسجدسلیمان گزارش شد که بلافاصله سه دستگاه آمبولانس، یک خودروی تویوتای امدادی و ۲۳ نیروی عملیاتی به محل اعزام شدند.

وی افزود: در زمان وقوع حادثه ۶۶ نفر در این مرکز حضور داشتند که با تلاش نیروهای امدادی به محل ایمن منتقل شدند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر مسجدسلیمان تصریح کرد: حدود ۴۲ نفر از مددجویان که دچار معلولیت ذهنی بودند در محل حادثه گرفتار شده بودند که با اقدام سریع نیروهای امدادی رهاسازی شدند.

آسترکی بیان کرد: در این حادثه ۲۵ نفر به صورت جزئی مصدوم شدند که هشت نفر به صورت سرپایی در محل درمان و ۱۷ نفر به بیمارستان منتقل شدند.

وی گفت: حال دو نفر از مصدومان وخیم گزارش شد که برای ادامه درمان به مراکز درمانی اهواز اعزام شدند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر مسجدسلیمان افزود: طبق اعلام آتش‌نشانی، علت این آتش‌سوزی وسایل برقی عنوان شده است.