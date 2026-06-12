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۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۲۷

۲ مصدوم بدحال آتش‌سوزی مسجدسلیمان به اهواز منتقل شدند

۲ مصدوم بدحال آتش‌سوزی مسجدسلیمان به اهواز منتقل شدند

اهواز - رئیس جمعیت هلال‌احمر مسجدسلیمان گفت: در پی آتش‌سوزی مرکز توانبخشی این شهرستان ۲۵ نفر مصدوم شدند که دو نفر از آنان به دلیل وخامت حال به اهواز منتقل شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا آسترکی عصر امروز جمعه روز جمعه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: حدود ساعت ۱۱ امروز حادثه آتش‌سوزی در مرکز توانبخشی مسجدسلیمان گزارش شد که بلافاصله سه دستگاه آمبولانس، یک خودروی تویوتای امدادی و ۲۳ نیروی عملیاتی به محل اعزام شدند.

وی افزود: در زمان وقوع حادثه ۶۶ نفر در این مرکز حضور داشتند که با تلاش نیروهای امدادی به محل ایمن منتقل شدند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر مسجدسلیمان تصریح کرد: حدود ۴۲ نفر از مددجویان که دچار معلولیت ذهنی بودند در محل حادثه گرفتار شده بودند که با اقدام سریع نیروهای امدادی رهاسازی شدند.

آسترکی بیان کرد: در این حادثه ۲۵ نفر به صورت جزئی مصدوم شدند که هشت نفر به صورت سرپایی در محل درمان و ۱۷ نفر به بیمارستان منتقل شدند.

وی گفت: حال دو نفر از مصدومان وخیم گزارش شد که برای ادامه درمان به مراکز درمانی اهواز اعزام شدند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر مسجدسلیمان افزود: طبق اعلام آتش‌نشانی، علت این آتش‌سوزی وسایل برقی عنوان شده است.

کد مطلب 6858055

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