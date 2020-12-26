امدادرسانی هلال احمر خراسان جنوبی به ۹ مورد حادثه

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حمزه اسعدزاده صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به حوادث ۲۴ ساعت گذشته بیان کرد: طی این مدت نیروهای هلال احمر به ۹ مورد حادثه امدادرسانی کرده‌اند.

وی افزود: هفت مورد از این مأموریت‌ها در حوادث جاده‌ای و دو مورد مربوط به برف و کولاک بوده است.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی با بیان اینکه در این مأموریت‌ها به ۳۸ حادثه دیده امدادرسانی شده است، گفت: ۳۱ نفر از حادثه دیده ها در حوادث جاده‌ای و هفت نفر گرفتار در برف و کولاک از خدمات امدادی بهره مند شده اند.

اسعد زاده با بیان اینکه ۳۱ نیروی هلال احمر در قالب ۱۳ تیم عملیاتی به این حوادث امدادرسانی داشته‌اند، افزود: همچنین ۱۳ خودرو امدادی شامل هفت دستگاه آمبولانس و شش خودروی نجات در این حوادث به کارگیری شده است.

وی ادامه داد: همچنین طی این مدت سه مورد عملیات رهاسازی توسط نیروهای هلال احمر برای هفت حادثه دیده انجام شده است.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی با تاکید بر همراه داشتن ملزومات زمستانی و اطمینان خاطر از سلامت فنی سیتم گرمایشی و روشنایی خودرو در شرایط نامساعد جوی، بیان کرد: با توجه به لغزندگی جاده ها، از رانندگان خواستاریم از سفر های غیر ضرور پرهیز و در صورت لزوم، سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب با خودرو جلویی را رعایت کنند.