۶ دی ۱۳۹۹، ۱۰:۴۷

در ۲۴ ساعت گذشته انجام شد؛

امدادرسانی هلال احمر خراسان جنوبی به ۹ مورد حادثه

بیرجند- معاون جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی از امداد رسانی نیروهای هلال احمر به ۹ مورد حادثه طی ۲۴ ساعت گذشته در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حمزه اسعدزاده صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به حوادث ۲۴ ساعت گذشته بیان کرد: طی این مدت نیروهای هلال احمر به ۹ مورد حادثه امدادرسانی کرده‌اند.

وی افزود: هفت مورد از این مأموریت‌ها در حوادث جاده‌ای و دو مورد مربوط به برف و کولاک بوده است.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی با بیان اینکه در این مأموریت‌ها به ۳۸ حادثه دیده امدادرسانی شده است، گفت: ۳۱ نفر از حادثه دیده ها در حوادث جاده‌ای و هفت نفر گرفتار در برف و کولاک از خدمات امدادی بهره مند شده اند.

اسعد زاده با بیان اینکه ۳۱ نیروی هلال احمر در قالب ۱۳ تیم عملیاتی به این حوادث امدادرسانی داشته‌اند، افزود: همچنین ۱۳ خودرو امدادی شامل هفت دستگاه آمبولانس و شش خودروی نجات در این حوادث به کارگیری شده است.

وی ادامه داد: همچنین طی این مدت سه مورد عملیات رهاسازی توسط نیروهای هلال احمر برای هفت حادثه دیده انجام شده است.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی با تاکید بر همراه داشتن ملزومات زمستانی و اطمینان خاطر از سلامت فنی سیتم گرمایشی و روشنایی خودرو در شرایط نامساعد جوی، بیان کرد: با توجه به لغزندگی جاده ها، از رانندگان خواستاریم از سفر های غیر ضرور پرهیز و در صورت لزوم، سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب با خودرو جلویی را رعایت کنند.

کد مطلب 5104793

