به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و چهارمین مراسم سینمایی و تلویزیونی مجله دنیای تصویر (تندیس حافظ) شب گذشته ۲۹ آذر در رزمال تهران با تلاوت آیاتی از قرآن مجید و سرود ملی کشور شروع شد. سپس کلیپی از علی معلم بنیان‌گذار مجله دنیای تصویر و مراسم سینمایی و تلویزیونی دنیای تصویر پخش شد.

محمدرضا مقدم خواننده در ادامه مراسم قطعه‌ای را با نام حافظ با همراهی پیانو اجرا کرد که ترانه آن را حسین سلیمانی بازیگر سروده است. سپس امید معلم دبیر جشن روی صحنه آمد و با بیتی از حافظ سخنانش را آغاز کرد.

وی بیان کرد: سرزمین ما ایران این روزها با تلخی‌هایی همراه است که آدم نمی‌داند چه بگوید. نمی دانم ایران ما چرا انقدر در رنج است. مردم گاهی با یکدیگر بداخلاقی می‌کنند. فضای مجازی باعث بدخلقی شده است و ما از کسانی که نباید انتقام‌جویی کنیم، انتقام‌جویی می‌کنیم.

معلم تصریح کرد: دلیل بنیاد این جشن توسط علی معلم این بود که کنار هم باشیم و تنها نباشیم. خطابم به سیاستمداران داخل کشور و خارج است که ایران کشور بزرگ و متحدی است و ما خواهان این هستیم که فقر از بین برود. هیچکدام از ما در مقابل مردم نیستیم و همه اهالی هنر در کنار مردم قرار دارند.

سپس امیرهوشنگ هاشمی، از داوران مراسم روی صحنه آمد و تندیسی را به لارنس گرابل نویسنده مشهور کتاب‌های سینمایی اهدا کرد که قرار شد این تندیس به دست او برسد.

برای اهدای جایزه بهترین مستند، دانیال عبادی و محمد قدس روی صحنه آمدند.

اهدای تندیس به مستند نصرت کریمی

فیلم مستند «نصرت کریمی؛ هنرمند بودن در ایران» ساخته مهرداد اسکویی، بابک کریمی و روح‌الله انصاری مستند برگزیده این دوره از مراسم حافظ شد.

در ادامه رضا فیاضی و بیوک میرزایی برای اهدای جایزه فیلم کوتاه روی صحنه دعوت شدند و لوح زرین حافظ به پاس نقش‌آفرینی در فیلم کوتاه «تایپیست» به فاطمه مسعودی‌فر اهدا شد.

فاطمه مسعودی‌فر هنگام دریافت تندیس حافظ گفت: خوشحالم از این جایزه نه به خاطر جایزه، بلکه برای نقشی که بازی کردم. دلم می‌خواهد از هادی نوری تشکر کنم که ژاله را دست من سپرد.

تندیس حافظ بهترین بهترین فیلم کوتاه نیز به «میا» ساخته سیدعلی قاسمی رسید. سید علی‌ قاسمی نیز جایزه را به محیط‌بانان و فعالان محیط زیست تقدیم کرد.

سپس همه اعضای هیئت داوران روی صحنه آمدند تا سه جایزه را تقدیم کنند.

جایزه بهترین دستاورد فنی و هنری سینمایی به «در سایه سرو» با طراحی و اجرای انیمیشن شیرین سوهانی و حسین ملایمی اهدا شد و به نمایندگی این ۲ کارگردان برنده اسکار، پویا نبی متنی را خواند. بهترین دستاورد فنی و هنری در سریال را ایرج رامین‌فر برای طراحی صحنه «تاسیان» دریافت کرد. همچنین جایزه ویژه هیئت داوران به رسول صدرعاملی برای «زیبا صدایم کن» اهدا شد.

رسول صدرعاملی هنگام دریافت تندیس حافظ در سخنانی کوتاه عنوان کرد: نقل قولی به مضمون از علی معلم را می‌آورم، او عقیده داشت که در میان انبوه جشنواره‌های متنوع در ایران، باید جشنی باشد که دلیل و انگیزه‌اش سینما باشد، در واقع سینما در پناه حافظ باشد.

سپس کلیپی به یاد همایون ارشادی، بازیگر فقید بین‌المللی سینمای ایران پخش شد. همینطور تصاویری از عباس کیارستمی و جعفر پناهی در کلیپی به نمایش درآمد. در ادامه نشان عباس کیارستمی (بهترین فیلم تجربی) به خمیازه بزرگ ساخته علی‌یار راستی اهدا شد.

جایزه بهترین تدوین در بخش سینما به محمدرضا مویینی برای تدوین «غریزه» اهدا شد.

امید معلم، نوید پورفرج را برای اهدای جایزه بهترین فیلمبرداری روی صحنه دعوت کرد و بهترین فیلمبرداری را ادیب سبحانی برای فیلم‌های «پیرپسر» و «زن و بچه» از آن خود کرد.

فیلمنامه «علت مرگ نامعلوم» جایزه گرفت

بهترین فیلمنامه آثار سینمایی نیز به علی زرنگار برای «علت مرگ نامعلوم» اهدا شد.

در ادامه مراسم تلویزیونی و سینمایی دنیای تصویر (تندیس حافظ)، امید معلم از آذر معماریان دعوت کرد تا روی صحنه بیاید. سپس کلیپی از محمود کلاری، صحبت‌ها و آثارش در مقام مدیر فیلمبرداری پخش شد تا تندیس یک عمر دستاورد هنری به این هنرمند اهدا شود.

امید معلم از کوهیار کلاری دعوت کرد تا برای تجلیل از محمود کلاری روی صحنه بیاید.

محمود کلاری پس از دریافت تندیس گفت: تفاوت این جایزه با بقیه جوایز این است که مزین به نام علی معلم است، ادیبی جنتلمن و سینمایی‌نویس که صاحب اندیشه در زمینه‌های فرهنگ به ویژه سینما بود.

وی در ادامه درباره نامزدهای بخش بهترین فیلم صحبت کرد و گفت: این فیلم‌ها در سطح جهانی قابل عرضه هستند و سینمای ما هنوز زنده است و جان دارد. اجازه بدهیم سینما نفس بکشد. اجازه بدهیم راه کیومرث پوراحمد، مهرجویی، تقوایی و فرهادی ادامه پیدا کند.

در ادامه کلیپی به یاد ناصر تقوایی کارگردان فقید، پخش شد و جایزه بهترین فیلمنامه سریال نیز به تینا پاکروان برای «تاسیان» اهدا شد.

علی اوجی کارگردان جشن دنیای تصویر سپس روی صحنه دعوت شد و جایزه بهترین چهره تلویزیونی را به امیرحسین قیاسی برای برنامه «نیمه‌شب» اهدا کرد. همچنین تندیس بهترین برنامه ترکیبی به محمد شریفی و رامبد جوان برای «کارناوال» اهدا شد.

رامبد جوان ضمن قدردانی از گروه همراهش گفت: خوشحالم که پدرم توانست پیش از مرگش این برنامه را ببیند. برنامه‌سازی دارد جدی‌تر و بااهمیت‌تر می‌شود و واقعاً استقامت ما باعث شد این جنس از برنامه‌ها رونق پیدا کند.

در ادامه جایزه بهترین بازیگر زن کمدی به الیکا عبدالرزاقی برای «اجل معلق» اهدا شد و جایزه بهترین بازیگر مرد کمدی بیست و چهارمین دوره مراسم تلویزیونی و سینمایی دنیای تصویر به رضا عطاران اهدا شد.

رضا عطاران: رفاقت من و مهران را به‌هم نزن!

رضا عطاران با تشویق ایستاده هنرمندان روی صحنه آمد و بیان کرد: امیرحسین قیاسی رفاقت ما را با مهران به‌هم نزن! از عادل تبریزی و گروه تشکر می‌کنم. هر سال می‌دانم که در این مراسم یک رای را علی معلم داده است.

سپس جواد عزتی با دعوت امید معلم روی صحنه آمد و جایزه بهترین کارگردان تلویزیونی را به نیابت از هومن سیدی برای سریال «وحشی» دریافت کرد.

جایزه بهترین سریال تلویزیونی و پلتفرم‌های استریم آنلاین به فصل اول سریال «وحشی» به تهیه‌کنندگی محمدرضا صابری، محصول فیلم‌نت اهدا شد.

محمدرضا صابری پس از دریافت جایزه گفت: از علی سرتیپی عزیز که به گردن سینما حق دارد، تشکر می‌کنم.

جایزه بهترین بازیگر زن درام نیز به بهنوش طباطبایی برای «سووشون» اهدا شد.

سپس بهنوش طباطبایی گفت: خیلی خوشحالم برای دومین بار تندیس حافظ را گرفتم، آن هم از دست جواد عزتی عزیز. سیمین دانشور در رمان «سووشون» از نمادها و اسطوره به شکل پر رمز و رازی استفاده کردند و شخصیت زری را نماد زن ایران و زن کشور دانستند و برای من افتخاری است که چنین شخصیتی را بازی کردم.

طباطبایی این جایزه را به زنان سرزمین ایران تقدیم کرد چراکه کاراکتر زری نمادی از زنان ایرانی است.

در بخش بعدی بهزاد خلج روی سن دعوت شد تا جایزه بهترین بازیگر مرد درام را اهدا کند. جایزه بهترین بازیگر مرد درام به بابک حمیدیان برای «تاسیان» اهدا شد.

بابک حمیدیان روی سن از علی معلم و آتیلا پسیانی صحبت کرد و گفت که دوست دارد این جایزه را از طرف مردم بداند.

جایزه بهترین موسیقی متن به فرزین قره گوزلو برای فیلم سینمایی «غریزه» اهدا شد.

حسین توتونچیان تهیه کننده موسیقی برای اهدای جایزه بهترین خواننده تیتراژ روی سن دعوت شد و جایزه بهترین خواننده تیتراژ فیلم و سریال را به علیرضا قربانی برای قطعه «سووشون» اهدا کرد.

علیرضا قربانی ضمن تشکر از مخاطبان برای استقبال از قطعه «پرواز قوها» برای سریال «تاسیان» که برای آن نیز کاندید شده بود، گفت: از تک تک داوران متشکرم. جای دیگر نامزدها، شروین حاجی‌پور عزیز، حیدوی عزیز، همایون شجریان عزیز اینجا خالی است.

در ادامه مراسم جایزه بهترین بازیگر زن به پریناز ایزدیار برای فیلم «زن و بچه» و غزل شاکری برای فیلم «رها» تعلق گرفت.

پریناز ایزدیار که در مراسم حضور نداشت، متنی فرستاده بود که امید معلم آن را خواند.

همچنین غزل شاکری گفت: دلم می‌خواهد چشمانم را ببندم و فکر کنم علی معلم و مادرم فرشته طائرپور در این مراسم حضور دارند. از گروه همدل «رها» تشکر می‌کنم. این جایزه را تقدیم می‌کنم به انسان‌هایی که تحت فشار در درام زندگی نقش خود را شریف ایفا می‌کنند.

سپس جایزه بهترین دستاورد فردی ویژه نیز به امین حیایی به پاس نقش‌آفرینی‌هایی که در سریال «آبان» و فیلم‌هایش داشته است، اهدا شد. میلاد صدرعاملی جایزه امین حیایی را گرفت که در مراسم حضور نداشت.

همچنین اعضای داوران روی صحنه دعوت شدند تا سه جایزه را اهدا کنند. جایزه بهترین بازیگر مرد به حسن پورشیرازی برای «پیر پسر» اهدا شد.

تقدیم جایزه حسن پورشیرازی به بهرام بیضایی

حسن پورشیرازی گفت: این جایزه را تقدیم می‌کنم به بهرام بیضایی که تولدش نزدیک است.

دیگر تندیس حافظ بهترین بازیگر مرد به شهاب حسینی برای فیلم «رها» اهدا شد. سپس جایزه بهترین کارگردانی به اکتای براهنی برای ساخت «پیر پسر» تعلق گرفت.

براهنی عنوان کرد: اخیراً صحبتی درباره حذف پروانه ساخت شده است و امیدوارم این اتفاق بیافتد و ما دیگر نیاز به پروانه ساخت نداشته باشیم. این اولین جایزه‌ای است که در ایران به من اهدا شده است و می‌خواهم این جایزه را به مادرم ساناز صحتی تقدیم کنم.

در پایان مراسم، تندیس حافظ بهترین فیلم به «پیرپسر» و به تهیه‌کنندگان بابک حمیدیان و حنیف سروری اهدا شد.

بابک حمیدیان سپس گفت: از محمدرضا شریفی‌نیا، سیدضیا هاشمی، اکتای براهنی، حنیف سروری و از عوامل فیلم تشکر می‌کنم.

عکس‌ها از امین هاشمی است.