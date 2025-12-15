اعلام نامزدهای بخش تلویزیونی تندیس حافظ

به گزارش خبرگزاری مهر، داوری بیست و چهارمین رویداد سینمایی و تلویزیونی دنیای تصویر (تندیس حافظ) را آرش خیروی، خسرو دهقان، جواد طوسی، سید آریا قریشی، محمدرضا لطفی، آریان گل صورت ، امید معلم، آذر معماریان، امیررضا نوری پرتو، کسرا ولایی و امیر هوشنگ هاشمیان انجام داده‌اند.

نامزدهای این بخش عبارتند از:

بخش تلویزیون

بهترین خواننده تیتراژ فیلم و سریال:

۱. شروین حاجی‌پور (وحشی)/ قطعه «وحشی»

۲. محسن چاووشی (آبان)/ قطعه «ساعت دیواری»

۳. علیرضا قربانی (تاسیان)/ قطعه «پرواز قوها»

۴. علیرضا قربانی(سووشون)/ قطعه «سووشون»

۵. نیما مسیحا (از یاد رفته)/ قطعه «زیبایی»

۶. حیدو هدایتی (وحشی)/ قطعه «جنگ شد»

بهترین دستاورد فنی و هنری در سریال:

۱. بازنده (طراحی جلوه‌های بصری؛ کامیار شفیع‌پور)

۲. بازنده (طراحی صحنه؛ امین حسین‌پور)

۳. بازنده (فیلمبرداری؛ آرش رمضانی)

۴. تاسیان (طراحی صحنه؛ ایرج رامین‌فر)

۵. تاسیان (فیلمبرداری؛ پیمان شادمان‌فر)

۶. تاسیان (طراحی لباس؛ الهام معین)

۷. دیو و ماه پیشونی ۲ (طراحی چهره‌پردازی؛ میثم قراگزلو)

۸. سووشون (طراحی چهره‌پردازی؛ ایمان امیدواری)

۹. سووشون (طراحی لباس؛ پگاه تَرکی)

۱۰. شکارگاه (طراحی لباس؛ منصوره یزدان‌جو)

۱۱. وحشی (تدوین؛ هومن سیدی و پیوند اقتصادی)

۱۲. وحشی (طراحی چهره‌پردازی؛ عظیم فراین)

۱۳. وحشی (فیلمبرداری؛ مرتضی نجفی)

۱۴. وحشی (موسیقی متن؛ نیک رایش و یارو مِسِراشمیت)

بهترین بازیگر زن کمدی:

۱. مرجان اتفاقیان (کنکل)

۲. هانیه توسلی (کنکل)

۳. ریما رامین‌فر (پایتخت ۷)

۴. ژاله صامتی (قهوه پدری)

۵. الیکا عبدالرزاقی (اجل معلق)

۶. نسرین نصرتی (پایتخت ۷)

بهترین بازیگر مرد کمدی:

۱. بهرام افشاری (پایتخت ۷)

۲. محسن تنابنده (پایتخت ۷)

۳. عباس جمشیدی‌فر (اجل معلق)

۴. بهزاد خلج (اجل معلق)

۵. رضا عطاران (اجل معلق)

۶. حامد وکیلی (قهوه پدری)

بهترین بازیگر زن درام:

۱. صدف اسپهبدی (بازنده)

۲. نازنین بیاتی (تاسیان)

۳. پانته‌آ پناهی‌ها (تاسیان)

۴. نگار جواهریان (وحشی)

۵. الناز حبیبی (جان‌سخت)

۶. مهسا حجازی (تاسیان)

۷. ریحانه رضی (سووشون)

۸. مریم سعادت (سووشون)

۹. بهنوش طباطبایی (سووشون)

۱۰. الهام نامی (شکارگاه)

بهترین بازیگر مرد درام:

۱. فرهاد اصلانی (از یاد رفته)

۲. رضا بهبودی (تاسیان)

۳. پرویز پرستویی (شکارگاه)

۴. مجتبی پیرزاده (جان‌سخت)

۵. بابک حمیدیان (تاسیان)

۶. سام درخشانی (سووشون)

۷. مجید صالحی (سووشون)

۸. جواد عزتی (وحشی)

۹. علیرضا کمالی (بازنده)

۱۰. میلاد کی‌مرام (سووشون)

بهترین فیلمنامه سریال:

۱. بازنده (امین حسین‌پور؛ بر اساس رمان «زوج همسایه»، نوشته شاری لاپنا)

۲. تاسیان (تینا پاکروان)

۳. جان‌سخت (مصطفی تقی‌زاده)

۴. شکارگاه (نیما جاویدی)

۵. وحشی (هومن سیدی)

بهترین کارگردان تلویزیونی:

۱. نرگس آبیار (سووشون)

۲. تینا پاکروان (تاسیان)

۳. امین حسین‌پور (بازنده)

۴. هومن سیدی (وحشی)

۵. سیروس مقدم (پایتخت ۷)

بهترین سریال تلویزیونی و پلتفرم‌های استریم آنلاین:

۱. بازنده/ تهیه‌کننده: احسان ظلی‌پور؛ محصول فیلیمو

۲. پایتخت ۷/ تهیه‌کننده: الهام غفوری؛ محصول شبکه یک سیما

۳. تاسیان/ تهیه‌کننده: علی اسدزاده؛ محصول فیلیمو

۴. سووشون (فصل یک)/ تهیه‌کننده: محمدحسین قاسمی؛ محصول نماوا

۵. وحشی (فصل یک)/ تهیه‌کننده: محمدرضا صابری؛ محصول فیلم‌نت

بیست و چهارمین مراسم حافظ ۲۹ آذر در تهران برگزار می‌شود.