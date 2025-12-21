قاتل نامرئی باز هم کُشت؛ ۴ نفر در یک خانه، قربانی یک اشتباه تکراری

به گزارش خبرگزاری مهر، چهار نفر از شهروندان شهر اسلامیه شهرستان فردوس، شامگاه شنبه در حادثهای تلخ و قابل پیشگیری، بر اثر گازگرفتگی جان خود را از دست دادند.
حادثهای که بار دیگر نام «مونوکسیدکربن» را بهعنوان یکی از مرگبارترین تهدیدهای خاموش فصل سرما مطرح کرد.
عوامل اورژانس ۱۱۵ پس از حضور در محل، علائم مرگ قطعی را در هر چهار نفر مشاهده کردند.
قربانیان شامل دو آقا و دو خانم بودند؛ یک زوج جوان و یک زوج سالخورده که همزمان و بیهیچ فرصتی برای نجات، جان باختند.
بررسیهای اولیه نشان میدهد علت این حادثه، استفاده از بخاری بدون دودکش در فضای بسته بوده است؛ وسیلهای که در نبود تهویه مناسب، گاز مونوکسیدکربن تولید میکند. گازی بیرنگ، بیبو و بیصدا که بدون ایجاد حس خطر، ابتدا باعث خوابآلودگی و سپس بیهوشی و مرگ میشود.
تلخی ماجرا آنجاست که این نوع حوادث، نه نادرند و نه ناشناخته. هر سال با شروع فصل سرما، همین زنجیره تکرار میشود: سرمای هوا، استفاده از وسایل گرمایشی غیراستاندارد، بیتوجهی به تهویه و در نهایت، مرگی خاموش و ناگهانی.
کارشناسان ایمنی بارها تأکید کردهاند که بخاریهای بدون دودکش نباید در فضاهای بسته مورد استفاده قرار گیرند و وجود جریان هوای مناسب، یک الزام حیاتی است نه توصیهای اختیاری.
