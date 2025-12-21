گودرزوند: صداوسیما در انتخاب کارشناسان دقت کند

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد گودرزوند در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۳۰ آذرماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی، گفت: لازم است مجلس وزرای اقتصادی را به کمیسیون‌ها و صحن دعوت کند تا برنامه‌ها و راهکارهای آنان برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم اخذ شود.



نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی در ادامه با انتقاد از عملکرد صداوسیما در برخی از برنامه‌های اقتصادی، اظهار کرد: استفاده از کارشناسان بی‌سواد که حتی معنای زیرساخت را نمی‌دانند و قانون اساسی کشور را نخوانده‌اند، ظلم به کشور و مردم است. این افراد همه مشکلات اقتصادی را بر دوش مجلس می‌اندازند، در حالی که نمایندگان تلاش دارند با وضع قوانین درست، از گرانی‌ها جلوگیری کنند.



وی افزود: صداوسیما نباید از کسانی که به دنبال تسویه‌حساب سیاسی هستند استفاده کند، زیرا این افراد به جای کاهش بار مشکلات، فشار بیشتری بر مردم و کشور وارد می‌کنند. اگر قرار است برنامه اقتصادی پخش شود، باید از کارشناسان مسلط به اقتصاد استفاده شود.

گودرزوند تصریح کرد: برخی برنامه‌ها با هدف تخریب و تضعیف مجلس ساخته می‌شوند. دانشگاه‌های مطرح کشور پر از اقتصاددانان دلسوز است، اما صداوسیما بعضاً افرادی را دعوت می‌کند که حتی الفبای اقتصاد را نمی‌دانند و مدعی می‌شوند که نمایندگان و رئیس مجلس باعث گرانی‌ها هستند. این افراد تنها به دنبال تسویه‌حساب شخصی هستند، بنابراین صداوسیما باید در انتخاب کارشناسان دقت کافی داشته باشد.