گودرزوند: صداوسیما در انتخاب کارشناسان دقت کند

نماینده مردم رودبار در مجلس گفت: صداوسیما نباید در برنامه خود از کارشناسانی که به دنبال تسویه‌حساب سیاسی هستند، استفاده کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد گودرزوند در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۳۰ آذرماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی، گفت: لازم است مجلس وزرای اقتصادی را به کمیسیون‌ها و صحن دعوت کند تا برنامه‌ها و راهکارهای آنان برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم اخذ شود.

نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی در ادامه با انتقاد از عملکرد صداوسیما در برخی از برنامه‌های اقتصادی، اظهار کرد: استفاده از کارشناسان بی‌سواد که حتی معنای زیرساخت را نمی‌دانند و قانون اساسی کشور را نخوانده‌اند، ظلم به کشور و مردم است. این افراد همه مشکلات اقتصادی را بر دوش مجلس می‌اندازند، در حالی که نمایندگان تلاش دارند با وضع قوانین درست، از گرانی‌ها جلوگیری کنند.

وی افزود: صداوسیما نباید از کسانی که به دنبال تسویه‌حساب سیاسی هستند استفاده کند، زیرا این افراد به جای کاهش بار مشکلات، فشار بیشتری بر مردم و کشور وارد می‌کنند. اگر قرار است برنامه اقتصادی پخش شود، باید از کارشناسان مسلط به اقتصاد استفاده شود.

گودرزوند تصریح کرد: برخی برنامه‌ها با هدف تخریب و تضعیف مجلس ساخته می‌شوند. دانشگاه‌های مطرح کشور پر از اقتصاددانان دلسوز است، اما صداوسیما بعضاً افرادی را دعوت می‌کند که حتی الفبای اقتصاد را نمی‌دانند و مدعی می‌شوند که نمایندگان و رئیس مجلس باعث گرانی‌ها هستند. این افراد تنها به دنبال تسویه‌حساب شخصی هستند، بنابراین صداوسیما باید در انتخاب کارشناسان دقت کافی داشته باشد.

