صداقت: دسترسی مردم به معارف اسلام ناب باید تسهیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مجتبی صداقت، صبح دوشنبه در جمع مدیران و اساتید مراکز معارف اسلام ناب استان، با اشاره به فلسفه و مأموریت این مجموعه گفت: اسلام ناب به دلیل انطباق با فطرت خداجوی انسان‌ها مورد اقبال است.

وی با اشاره به خاطره‌ای از دیدار با مقام معظم رهبری با مسئولین اوقاف و مساجد کشور اظهار داشت: در آن دیدار رهبر معظم انقلاب دو نکته مهم درباره اماکن مذهبی و امکانات مناسب برای زائران را عنوان کردند.

صداقت ادامه داد: ایشان تأکید داشتند که فراهم‌سازی دسترسی آسان و آسایش مردم در مراجعه به اماکن متبرکه موجب افزایش حضور و ارتباط قلبی آنان با این مکان‌ها می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد افزود: این توصیه رهبر انقلاب را می‌توان الگویی برای حوزه معارف اسلام ناب دانست؛ به‌گونه‌ای که باید دسترسی مردم به معارف دین، انقلاب و اندیشه‌های امامین انقلاب آسان و کاربردی باشد.

صداقت ادامه داد: مراکز معارف اسلام ناب وظیفه دارد معارف اصیل را در دسترس عموم مردم قرار دهد و زمینه حضور و مشارکت قشرهای مختلف جامعه را فراهم سازد.

وی در ادامه با یادآوری گلایه‌های گذشته رهبر معظم انقلاب مبنی بر عدم پیگیری و نشر برخی از اصول و سخنان ایشان خاطرنشان کرد: حوزه معارف اسلام ناب باید با ساده‌سازی و تبیین عمیق مفاهیم انقلاب، این خلأ ارتباطی را جبران کند و حلقه وصل مردم با معارف اصیل اسلامی باشد.

وی افزود: امید که مجموعه اسلام ناب در یزد به مدد الهی، عنایت حضرت زهرا (س) و همت عزیزان و تلاش مدیران شهرستان‌ها مسیر رشد خود را آغاز کند و این حرکت، یکی از آرزوهای جدی مقام معظم رهبری در گسترش معارف عمیق و ناب اسلامی را محقق کند.