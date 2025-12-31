حجتالاسلام مجتبی صداقت در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تعداد کل مساجدی که تاکنون میزبانی معتکفان را بر عهده دارند، ۳۶۱ مسجد است که این رقم نسبت به سال گذشته که ۳۲۹ مسجد بودند رشد داشته و احتمال افزایش آن همچنان وجود دارد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی یزد تصریح کرد: تا این لحظه، بیش از ۳۵ هزار نفر در مراسم اعتکاف ثبتنام کردهاند. این آمار نشاندهنده رشد قابل توجهی نسبت به سال گذشته است که رقم آن در سال قبل ۳۲ هزار نفر بوده است.
مشارکت دانشآموزی پررنگتر از همیشه
حجتالاسلام صداقت یکی از برجستهترین نکات در آمارهای امسال را افزایش چشمگیر حضور قشر دانشآموز دانست و بیان کرد: از مجموع ثبتنامکنندگان امسال، بیش از ۲۰ هزار دانشآموز برای اعتکاف دانشآموزی ثبتنام کردهاند که این امر، حضور ارزشمند و پرشور نسل جوان و نوجوان در این آئین معنوی را نشان میدهد.
وی افزود: این آمار نیز در مقایسه با سال گذشته که ۱۷ هزار دانشآموز در اعتکاف شرکت کرده بودند، رشد چشمگیری را به نمایش میگذارد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد در پایان خاطرنشان کرد: آمار قطعی و نهایی معتکفان در روز اول اعتکاف به تفکیک هر آقایان و بانوان، در هر شهرستان و بخش اعلام خواهد شد.
