رشد ۱۵ درصدی مساجد میزبان معتکفان در استان یزد

حجتالاسلام مجتبی صداقت در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: برای مراسم ایام البیض ماه رجب، سیزدهم، چهاردهم و پانزدهم، بیش از ۳۷۰ مسجد استان برای حضور معتکفان آماده شده است که این رقم نسبت به سال گذشته حدود ۱۵ درصد رشد داشته است.
وی افزود: تا این لحظه بیش از ۳۵ هزار نفر برای شرکت در مراسم اعتکاف ثبتنام کردهاند و با توجه به استقبال مردم، پیشبینی میشود این تعداد به بیش از ۴۰ هزار نفر برسد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد با اشاره به حضور پررنگ دانشآموزان اظهار داشت: با همکاری اداره کل آموزش و پرورش و تعطیلی امتحانات در ایام اعتکاف، امسال حدود ۲۲ هزار دانشآموز در مراسم اعتکاف شرکت خواهند کرد که نسبت به سالهای گذشته رشد قابل توجهی داشته است.
وی همچنین بیان کرد: پذیرش اعتکافهای دانشآموزی از غروب جمعه آغاز میشود، در حالی که مراسم اعتکاف عمومی و بزرگسالان از نیمهشب جمعه شروع شده و تا شامگاه دوشنبه ادامه خواهد داشت.
صداقت در پایان از اجرای برنامه محتوایی واحد در اعتکافهای دانشآموزی خبر داد و گفت: در این دوره، طرح معنوی زندگی با آیهها با محوریت قرآن کریم در تمامی اعتکافهای دانشآموزی استان یزد اجرا میشود.
