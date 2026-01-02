  1. استانها
رشد ۱۵ درصدی مساجد میزبان معتکفان در استان یزد

یزد_ مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد از افزایش ۱۵ درصدی مساجد استان یزد جهت برگزاری مراسم معنوی اعتکاف تا این لحظه خبر داد.

حجت‌الاسلام مجتبی صداقت در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: برای مراسم ایام البیض ماه رجب، سیزدهم، چهاردهم و پانزدهم، بیش از ۳۷۰ مسجد استان برای حضور معتکفان آماده شده است که این رقم نسبت به سال گذشته حدود ۱۵ درصد رشد داشته است.

وی افزود: تا این لحظه بیش از ۳۵ هزار نفر برای شرکت در مراسم اعتکاف ثبت‌نام کرده‌اند و با توجه به استقبال مردم، پیش‌بینی می‌شود این تعداد به بیش از ۴۰ هزار نفر برسد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد با اشاره به حضور پررنگ دانش‌آموزان اظهار داشت: با همکاری اداره کل آموزش و پرورش و تعطیلی امتحانات در ایام اعتکاف، امسال حدود ۲۲ هزار دانش‌آموز در مراسم اعتکاف شرکت خواهند کرد که نسبت به سال‌های گذشته رشد قابل توجهی داشته است.

وی همچنین بیان کرد: پذیرش اعتکاف‌های دانش‌آموزی از غروب جمعه آغاز می‌شود، در حالی که مراسم اعتکاف عمومی و بزرگسالان از نیمه‌شب جمعه شروع شده و تا شامگاه دوشنبه ادامه خواهد داشت.

صداقت در پایان از اجرای برنامه محتوایی واحد در اعتکاف‌های دانش‌آموزی خبر داد و گفت: در این دوره، طرح معنوی زندگی با آیه‌ها با محوریت قرآن کریم در تمامی اعتکاف‌های دانش‌آموزی استان یزد اجرا می‌شود.

