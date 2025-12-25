به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام مجتبی صداقت در دیدار با امام جمعه و مدیران و معلمان پرورشی مدارش شهرستان خاتم، با بیان اینکه ماه مبارک رجب و آئین معنوی اعتکاف فرصتی ارزشمند برای بازگشت به معارف قرآن کریم است، گفت: اعتکاف بهعنوان یک سنت حسنه ریشهدار، سالهای متمادی در کشور برگزار شده و همواره بستر مناسبی برای رشد معنوی و انس با قرآن فراهم کرده است.
وی با اشاره به رویکرد محتوایی اعتکاف امسال افزود: امسال در حوزه محتوا، تمرکز ویژهای بر طرح «زندگی با آیهها» داشتهایم؛ طرحی که حدود سه سال است بهصورت خاص برای ایام اعتکاف طراحی شده و دارای چارچوب و محتوای مشخص قرآنی است که در ماه مبارک رمضان نیز به فرهنگ عمومی جامعه تبدیل خواهد شد.
مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان یزد ادامه داد: در قالب این طرح، کتابهایی در اختیار معتکفان قرار میگیرد و شرکتکنندگان هر روز با مباحثه پیرامون آیات منتخب، درباره مفاهیم آن گفتوگو کرده و نکات برداشتشده را ثبت میکنند. این فرآیند تعاملی، زمینه فهم عمیقتر آیات الهی را فراهم میکند.
صداقت با اشاره به برنامههای ویژه روز مبعث تصریح کرد: در روز مبعث که از آن بهعنوان روز تولد قرآن کریم یاد میشود، مسابقه و جشن قرآنی ویژهای برگزار خواهد شد که در شهرستانها بهویژه شهرستان خاتم، با محوریت قرآن کریم اجرا میشود.
وی اظهار داشت: در این جشنها، مردم بهخصوص نوجوانان و جوانان، عهد و تعهدی دوباره با قرآن میبندند تا در ماه مبارک رمضان، نقش فعالی در ترویج و تبلیغ فرهنگ قرآنی در میان مردم ایفا کنند. برای تحقق این هدف، طرحها و برنامههای متنوعی پیشبینی شده است.
مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان خاطرنشان کرد: در راستای گسترش این حرکت، یک اپلیکیشن قرآنی نیز طراحی شده که هماکنون در دسترس عموم مردم قرار دارد. کاربران با شرکت در مسابقات و طی یک مسیر مرحلهای، به سفیران قرآن و مبلغان آیات الهی تبدیل میشوند؛ مسیری که بهویژه برای دانشآموزان و نسل جوان، ظرفیت گسترش فراوانی دارد.
