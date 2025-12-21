به گزارش خبرنگار مهر، سرکوت نجفی صبح یکشنبه در جلسه شورای اجتماعی استان با تأکید بر ضرورت تمرکز مراکز حمایتی اظهار کرد: با توجه به محدودیت فضا و زمین در استان، پیشنهاد ما تمرکز مجموعههای حمایتی در یک مکان مشخص است تا خدمات به شکل منسجمتر ارائه شود.
وی افزود: متأسفانه در سالهای گذشته در فرآیند واگذاری زمین با مشکلاتی مواجه بودهایم و همین بروکراسی اداری و کاغذبازیهای طولانی موجب خستگی و دلسردی خیران شده است؛ در حالی که در بسیاری از موارد، مراجعه و آمادگی خیران برای کمک وجود دارد.
نجفی با قدردانی از استاندار کردستان و دبیر شورای اجتماعی استان بیان کرد: طی مکاتبهای که از سوی سازمان امور اجتماعی کشور انجام شد، از استاندار کردستان بابت تشکیل بهموقع جلسات شورای اجتماعی و پیگیری مصوبات، تقدیر به عمل آمد.
وی ادامه داد: در حال حاضر ششمین جلسه شورای اجتماعی استان برگزار شده و با وجود باقیماندن چند ماه از سال، ظرفیت برگزاری حداقل سه جلسه دیگر نیز وجود دارد، در حالی که میانگین کشوری برگزاری این جلسات شش جلسه در سال است.
مدیرکل امور اجتماعی استانداری کردستان افزود: مسئولان استان به صورت مستمر پیگیر برگزاری جلسات شورای اجتماعی بودهاند و این همراهی و پای کار بودن، جای تقدیر ویژه دارد.
نجفی با اشاره به دستور کار جلسه گفت: در این نشست، دو موضوع مهم شامل وضعیت کودکان کار و همچنین مراکز حمایتی ویژه بانوان بیسرپرست، زنان آسیبدیده و زنان سرپرست خانوار مورد بررسی قرار میگیرد.
وی در پایان ضمن قدردانی از اقدامات بهزیستی کردستان تصریح کرد: با تلاشهای انجامشده بهزیستی و گزارش جامعی که از وضعیت موجود ارائه شد میتوان تصمیمگیریهای مؤثرتری در حوزه اجتماعی استان اتخاذ شود.
نظر شما