بلاتکلیفی ۸۰ همت از منابع حوزه سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، حسینعلی شهریاری، در این نامه آورده است: متأسفانه به رغم دستورات، پی نوشت‌ها و ارجاعات مکرر جنابعالی در هامش مکاتبات و پیگیری‌های متعدد گروه‌های مختلف دلسوز از جمله مکاتبات متعدد کمیسیون‌های بهداشت و درمان و برنامه و بودجه مجلس، نامه رؤسای دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و نیز تذکر ۱۲۰ نماینده مجلس در خصوص تسریع در عملیاتی شدن بند (ج) تبصره ۴ قانون بودجه ۱۴۰۴، موضوع فروش سهام شرکت‌های دولتی در سقف ۸۰ همت به منظور تسویه بدهی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی، هیچ گونه اقدام عملی صورت نگرفته است.

این در حالی است که نهمین ماه از سال ۱۴۰۴ را پشت سر می‌گذاریم؛ تأخیر در انجام این وظیفه قانونی دولت، که می‌تواند نتیجه آن تبعات نامطلوب اجتماعی و ناآرامی‌هایی که اخیراً در دانشگاه‌ها شدت گرفته است، متوجه چه کسی است؟ به نظر می‌رسد ارجاع و پی‌نوشت نمودن، کفایت نمی‌کند و راه به جایی نمی‌برد.

مستدعی است مقرر فرمائید مسببین این موضوع را در اقل زمان شناسایی و برخورد قانونی صورت پذیرد.

تاکید می‌نماید وضعیت دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی در تأمین نیازهای دارویی و نیز تجهیزات مصرفی پزشکی و از سوی دیگر نارضایتی شدید پرسنل، ناشی از عدم دریافت کارانه و سایر مطالبات در شرایط بسیار ناپایداری قرار دارد و بدون تردید مسببین وضعیت موجود در دولت از جمله وزارتخانه‌های اقتصاد و صمت و سایر دستگاه‌های مربوطه مسئولیت اتفاقات ناگواری که بیم وقوع آن و حتی تقویت آن می‌رود را عهده‌دار خواهند بود.

جناب عالی که سال‌ها در زعامت وزارت بهداشت منشأ اثر بوده‌اید آثار این بدعهدی‌ها را می‌دانید. بنابراین انتظار می‌رود شخصاً به موضوع ورود کرده و مسئله را در اسرع وقت به نتیجه برسانید.

پیشاپیش از دستور مساعد جناب عالی سپاسگزاری می‌نماید.