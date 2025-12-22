  1. استانها
اندیشه‌های مصباح یزدی پایه‌های فکری انقلاب اسلامی است

بیرجند- دبیر ستاد بزرگداشت علامه مصباح یزدی در خراسان جنوبی گفت: اندیشه‌های مصباح یزدی پایه‌های فکری انقلاب اسلامی است که باید به نسل جدید معرفی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی ذاکریان ظهر دوشنبه در جمع رسانه‌ها با اشاره به سالروز حماسه نهم دی، بر ضرورت احترام به شخصیت‌های دینی و انقلابی تأکید و هرگونه هتاکی نسبت به مقامات از جمله شهید آیت‌الله رئیسی را محکوم کرد و گفت: مرحوم علامه محمدتقی مصباح یزدی، از شاگردان برجسته علامه طباطبایی و امام خمینی (ره) بوده و مبانی فکری انقلاب اسلامی متأثر از اندیشه‌های ایشان است.

ذاکریان هدف از این بزرگداشت‌ها را نه تنها تجلیل از شخصیت علامه مصباح، بلکه تبیین و معرفی مکتب فکری و آثار وی به نسل جوان دانست و افزود: برنامه‌های پیش‌رو در دو بخش عمومی و نخبگانی برگزار می‌شود.

وی افزود: بخش عمومی شامل مراسم یادبود در مرکز استان و شهرستان‌ها با حضور شاگردان و علاقه‌مندان خواهد بود که تلاش می‌شود همزمان با بزرگداشت یاد شهید سردار سلیمانی برگزار شود.

به گفته ذاکریان، بخش نخبگانی نیز شامل نشست‌های تخصصی و علمی با حضور اساتید و پژوهشگران در حوزه‌های فلسفه، تعلیم و تربیت، خانواده و اندیشه‌های اجتماعی و سیاسی علامه مصباح است.

ذاکریان با بیان اینکه این نشست‌ها برای گروه‌های خاص فرهنگیان، دانشجویان، طلاب و نخبگان برگزار می‌شود و بر تبیین اندیشه‌های علامه مصباح و کاربردهای آن در آموزش، جامعه و مقاومت اسلامی متمرکز است، گفت: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) با بهره‌گیری از اساتید مجرب، به ارائه آثار علامه مصباح در حوزه علوم انسانی، تعلیم و تربیت و پژوهش‌های دینی می‌پردازد.

ذاکریان از تلاش برای انتشار و معرفی آثار علامه مصباح در قالب کتاب، دوره‌های آموزشی و تولید محتوای رسانه‌ای خبر داد و گفت: برنامه‌های بزرگداشت از اول دیماه آغاز شده و تا نیمه بهمن ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه نقش رسانه‌ها در معرفی درست این شخصیت علمی و انقلابی بسیار مهم دانست است، گفت: مراسم پنجمین سالگرد بزرگداشت علامه مصباح یزدی در دوازدهم دیماه با برگزاری نشست‌های تخصصی و فرهنگی در بیرجند و دیگر شهرستان‌های استان برگزار می‌شود.

