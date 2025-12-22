به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی ذاکریان ظهر دوشنبه در جمع رسانه‌ها با اشاره به سالروز حماسه نهم دی، بر ضرورت احترام به شخصیت‌های دینی و انقلابی تأکید و هرگونه هتاکی نسبت به مقامات از جمله شهید آیت‌الله رئیسی را محکوم کرد و گفت: مرحوم علامه محمدتقی مصباح یزدی، از شاگردان برجسته علامه طباطبایی و امام خمینی (ره) بوده و مبانی فکری انقلاب اسلامی متأثر از اندیشه‌های ایشان است.

ذاکریان هدف از این بزرگداشت‌ها را نه تنها تجلیل از شخصیت علامه مصباح، بلکه تبیین و معرفی مکتب فکری و آثار وی به نسل جوان دانست و افزود: برنامه‌های پیش‌رو در دو بخش عمومی و نخبگانی برگزار می‌شود.

وی افزود: بخش عمومی شامل مراسم یادبود در مرکز استان و شهرستان‌ها با حضور شاگردان و علاقه‌مندان خواهد بود که تلاش می‌شود همزمان با بزرگداشت یاد شهید سردار سلیمانی برگزار شود.

به گفته ذاکریان، بخش نخبگانی نیز شامل نشست‌های تخصصی و علمی با حضور اساتید و پژوهشگران در حوزه‌های فلسفه، تعلیم و تربیت، خانواده و اندیشه‌های اجتماعی و سیاسی علامه مصباح است.

ذاکریان با بیان اینکه این نشست‌ها برای گروه‌های خاص فرهنگیان، دانشجویان، طلاب و نخبگان برگزار می‌شود و بر تبیین اندیشه‌های علامه مصباح و کاربردهای آن در آموزش، جامعه و مقاومت اسلامی متمرکز است، گفت: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) با بهره‌گیری از اساتید مجرب، به ارائه آثار علامه مصباح در حوزه علوم انسانی، تعلیم و تربیت و پژوهش‌های دینی می‌پردازد.

ذاکریان از تلاش برای انتشار و معرفی آثار علامه مصباح در قالب کتاب، دوره‌های آموزشی و تولید محتوای رسانه‌ای خبر داد و گفت: برنامه‌های بزرگداشت از اول دیماه آغاز شده و تا نیمه بهمن ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه نقش رسانه‌ها در معرفی درست این شخصیت علمی و انقلابی بسیار مهم دانست است، گفت: مراسم پنجمین سالگرد بزرگداشت علامه مصباح یزدی در دوازدهم دیماه با برگزاری نشست‌های تخصصی و فرهنگی در بیرجند و دیگر شهرستان‌های استان برگزار می‌شود.