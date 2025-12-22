مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی در رویداد استانی تقدیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سومین رویداد استانی «ایران عزیز جوان بمان» با محوریت ترویج سیاست‌های جمعیتی و حمایت از فرزندآوری برگزار شد و در این مراسم از حجت‌الاسلام حمید رفیعی، مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی، تقدیر به عمل آمد.

این تجلیل به دلیل اجرای برنامه‌ها و اقدامات مؤثر در حوزه جوانی جمعیت از جمله برنامه «بانوی مهتاب»، برگزاری نشست‌های علمی تخصصی جوانی جمعیت ویژه مدیران و کارشناسان دستگاه‌ها، تربیت کنشگران جمعیت و اجرای طرح‌های آموزشی فرزندپروری و فرزندآوری در مدارس، مساجد و محلات انجام شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی به‌عنوان یکی از مدیران جوان و دارای پنج فرزند، در موزه مدیران استانی مورد تقدیر قرار گرفت.