۳۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۵۷

زلزله‌ای به بزرگی ۵.۴ ریشتر جنوب پاناما را لرزاند

مرکز تحقیقات علوم زمین آلمان اعلام کرد که زلزله‌ای به بزرگی ۵.۴ ریشتر جنوب پاناما را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از آسوشیتدپرس، مرکز این زمین‌لرزه با عمق ۱۰ کیلومتر، در ابتدا در عرض جغرافیایی ۶.۷۳ درجه شمالی و طول جغرافیایی ۸۲.۷۰ درجه غربی تعیین شد.

تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی منتشر نشده است.

