مدیرعامل آبفای تهران: مصرف آب پایتخت ۱۲ درصد کاهش یافت؛ سدها احیا شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن اردکانی، صبح یکشنبه، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با اجرای اقدامات مدیریت مصرف و افزایش تاب‌آوری سدهای پایتخت، مصرف آب مشترکان تهرانی طی سال جاری ۱۲ درصد کاهش یافته است.

به گفته وی، نصب یک میلیون قطعه لوازم کاهنده مصرف و شناسایی و رفع نشتی شبکه آب، نقش مهمی در تحقق این موفقیت داشته است.

اردکانی در نشست شورای اطلاع‌رسانی دولت با اشاره به پایش ۱۸ هزار کیلومتر خطوط شبکه انتقال و توزیع آب، گفت: ۸ هزار کیلومتر نشت‌یابی انجام شده و ۴۰۰ مورد نشتی شناسایی شده است که با نوسازی ۲۵۰ کیلومتر از خطوط، میزان هدررفت به شکل چشمگیری کاهش یافته است.

مدیرعامل آبفای تهران یکی از اقدامات کلیدی برای مدیریت منابع آب پایتخت را اجرای پروژه بزرگ رینگ آبرسانی تهران موسوم به قمر بنی‌هاشم (ع) دانست و افزود: اجرای خطوط با قطر بالای ۱۶۰۰ و ۱۸۰۰ میلی‌متر، سالانه حدود ۱۴ کیلومتر پیشرفت داشته و امکان مدیریت بهتر منابع محدود آب در شبکه‌های موجود را فراهم کرده است.

وی با اشاره به مدیریت برداشت از دو سامانه شرق و غرب تهران، توضیح داد: این اقدام باعث شده است تا در شرایط خشکسالی، آب کافی در هر دو سامانه موجود باشد و توزیع آب در سطح شهر به طور متوازن انجام شود.

اردکانی همچنین درباره میزان هدررفت آب گفت: ۲۲ درصد آب شبکه بدون درآمد هدر می‌رود که ۹.۷ درصد آن هدررفت واقعی و ۱۱ درصد شامل مصارف غیرمجاز یا خطاهای اندازه‌گیری است. ۱.۴۶ درصد نیز مربوط به مصارف بدون درآمد مانند شست‌وشوی مخازن و حوادث است.

وی اضافه کرد: لوازم کاهنده مصرف حداقل ۳۰ درصد مصرف آب را کاهش می‌دهند و تاکنون یک میلیون قطعه در شهر نصب شده است. همچنین، ۱۷۳ هزار انشعاب غیرمجاز شناسایی و جریمه یا به انشعاب قانونی تبدیل شده است.

مدیرعامل آبفای تهران با بیان اینکه الگوی مصرف آب به ازای هر نفر اکنون ۱۳۰ لیتر در شبانه‌روز است، گفت: شمار مشترکان پرمصرف و بدمصرف کاهش یافته و سرانه مصرف هر خانواده طی هشت ماه اخیر ماهانه ۱۷۰۰ لیتر کاهش یافته است.

اردکانی در پایان ضمن قدردانی از همراهی شهروندان، تاکید کرد: با همکاری مردم، ۱۰۲ میلیون مترمکعب آب کمتر در شبکه توزیع شده که این میزان حدود ۱.۳ برابر ظرفیت کامل سد لتیان است و نقش شهروندان در مدیریت مصرف آب بسیار ارزشمند بوده است.