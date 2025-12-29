کاهش ۱۲ درصدی مصرف آب در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، محسن اردکانی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران، ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید معاون اجرایی رئیس جمهور از تصفیه خانه پرند گفت: مجموعه اقدام‌های انجام‌شده در ماه‌های اخیر باعث تغییر محسوس الگوی مصرف آب در پایتخت شده و نشانه‌هایی امیدوارکننده از همراهی شهروندان تهرانی با سیاست‌های مدیریت مصرف دیده می‌شود.

به گفته اردکانی، الگوی مجاز مصرف آب در شهر تهران ۱۳۰ لیتر برای هر نفر در شبانه‌روز تعیین شده و آمارها نشان می‌دهد سهم خانوارهایی که در این چارچوب مصرف می‌کنند، افزایش یافته است.

او توضیح داد: با اقداماتی که انجام شده، تعداد مشترکانی که مصرف آن‌ها در حد الگوی مجاز یعنی تا ۱۳۰ لیتر در شبانه‌روز است، از ۲۹ درصد به ۳۵ درصد رسیده است.

مدیرعامل آبفای تهران افزود: در مقابل، مصرف‌کنندگان پرمصرف کاهش یافته‌اند.

به گفته او، سهم مشترکانی که بین ۱۲ تا ۲۶ لیتر بالاتر از الگوی تعیین‌شده مصرف می‌کردند، از ۶۴ درصد به ۶۰ درصد کاهش پیدا کرده و همچنین میزان مصرف گروهی که تا دو برابر الگو آب مصرف می‌کردند، نسبت به گذشته کمتر شده است.

اردکانی با اشاره به آمار مصرف خانوارها گفت: سرانه مصرف آب یک خانوار تهرانی در هشت ماه گذشته کاهش قابل توجهی داشته و از حدود ۱۵ هزار و ۶۰۰ لیتر به ۱۳ هزار و ۹۰۰ لیتر رسیده است.

به گفته او، مصرف سرانه هر شهروند تهرانی نیز در این بازه زمانی حدود ۱۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته؛ رقمی که به باور مدیرعامل آبفا، حاصل همکاری گسترده مردم با دستگاه‌های اجرایی و سیاست‌های دولت است.

اردکانی با قدردانی از شهروندان تهرانی تأکید کرد: این کاهش مصرف قابل تقدیر است. مردم تهران با دولت و خدمتگزاران خود همراهی کردند و من از این بابت صمیمانه از تک‌تک شهروندان تشکر می‌کنم.

او با اشاره به ادامه پایش منابع آبی گفت: میزان برداشت آب همچنان به‌طور دقیق تحت کنترل است و مدیریت مصرف، مهم‌ترین ابزار عبور از تنش‌های آبی پیش‌رو در پایتخت به شمار می‌رود.