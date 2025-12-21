به گزارش خبرنگار مهر، اصفهان برای نخستین‌بار در کشور میزبان اجرای طرح «پلاک گواهی انطباق انرژی ساختمان» خواهد بود؛ طرحی که با هدف ارتقای بهره‌وری انرژی و اجرای الزامات مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان به مرحله اجرا رسیده است.

بر اساس این برنامه، روز دوشنبه اول دی‌ماه و از ساعت ۷ صبح، هم‌زمان با برگزاری جلسه شورای عالی انرژی استان اصفهان، پلاک انرژی به تعدادی از ساختمان‌هایی که پس از بررسی مدارک، بازدید میدانی و ارزیابی تخصصی تأیید شده‌اند، اعطا خواهد شد.

این مراسم با حضور اعضای میز انرژی اصفهان برگزار خواهد شد و نخستین گام عملی کشور در صدور رسمی پلاک انرژی ساختمان‌ها به شمار می‌رود.

پلاک گواهی انطباق انرژی ساختمان، نشان‌دهنده میزان پایبندی ساختمان‌ها به ضوابط مصرف بهینه انرژی بوده و معیارهای آن بر اساس مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان (ویرایش چهارم) ارزیابی شده است؛ اقدامی که می‌تواند نقش مؤثری در کاهش مصرف انرژی، مدیریت منابع و حرکت به‌سوی توسعه پایدار در بخش ساختمان ایفا کند.