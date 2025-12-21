  1. استانها
۳۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۳۶

پلاک انرژی ساختمان در اصفهان رونمایی می‌شود

اصفهان - اصفهان با اجرای نخستین طرح «پلاک گواهی انطباق انرژی ساختمان» در کشور، گام مهمی در مسیر ارتقای بهره‌وری انرژی، کاهش مصرف سوخت و تحقق الزامات مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان برداشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، اصفهان برای نخستین‌بار در کشور میزبان اجرای طرح «پلاک گواهی انطباق انرژی ساختمان» خواهد بود؛ طرحی که با هدف ارتقای بهره‌وری انرژی و اجرای الزامات مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان به مرحله اجرا رسیده است.

بر اساس این برنامه، روز دوشنبه اول دی‌ماه و از ساعت ۷ صبح، هم‌زمان با برگزاری جلسه شورای عالی انرژی استان اصفهان، پلاک انرژی به تعدادی از ساختمان‌هایی که پس از بررسی مدارک، بازدید میدانی و ارزیابی تخصصی تأیید شده‌اند، اعطا خواهد شد.

این مراسم با حضور اعضای میز انرژی اصفهان برگزار خواهد شد و نخستین گام عملی کشور در صدور رسمی پلاک انرژی ساختمان‌ها به شمار می‌رود.

پلاک گواهی انطباق انرژی ساختمان، نشان‌دهنده میزان پایبندی ساختمان‌ها به ضوابط مصرف بهینه انرژی بوده و معیارهای آن بر اساس مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان (ویرایش چهارم) ارزیابی شده است؛ اقدامی که می‌تواند نقش مؤثری در کاهش مصرف انرژی، مدیریت منابع و حرکت به‌سوی توسعه پایدار در بخش ساختمان ایفا کند.

