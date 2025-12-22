به گزارش خبرنگار مهر، علی محجوب صبح دوشنبه در جلسه شورای انرژی استان اصفهان با ارائه گزارشی از سیاست‌های حوزه انرژی و مقررات ملی ساختمان اظهار کرد: از اسفندماه ۱۴۰۳، همه پروژه‌های ساختمانی گروه «د» مرکز استان و ۱۰ شهرستان، بدون مجری ذی‌صلاح امکان دریافت مجوز شروع عملیات عمرانی را ندارند.

وی افزود: در این دوره، سیاست نخست سازمان توجه ویژه به مباحث انرژی در ساخت‌وسازها بوده است؛ بنابراین، کمیسیون انرژی با حضور چهره‌های شاخص و کارشناسان زبده شکل گرفت و به اصلاح فرایندهای آموزش، ارتقا دانش و ترویج مقررات انرژی ویژه مبحث ۱۹ اقدام شد.

محجوب خاطرنشان کرد: اجرای مقررات الزام‌آور مبحث ۱۹ مهم‌ترین راهکار امروز برای کاهش مصرف انرژی و بالا بردن کیفیت ساختمان‌ها است. در این مسیر، آموزش طراحان و ناظران، تکمیل نقشه‌های اجرایی منطبق با جزئیات عایق‌کاری پوسته‌های خارجی ساختمان و کنترل دقیق اجرای آن‌ها از محورهای مهم برنامه سازمان در سال ۱۴۰۳ بوده است.

پایش گسترده، نظارت جدی و فرهنگ‌سازی

رئیس سازمان نظام مهندسی استان اصفهان توضیح داد: هیئت‌های بازدید مشترک سازمان نظام مهندسی، استانداری، شهرداری‌ها و اداره کل راه و شهرسازی، به شکل هفتگی از پروژه‌های در حال ساخت سطح استان بازدید می‌کنند و اشکالات را گزارش می‌دهند تا اجرای کامل مبحث ۱۹ تضمین شود. افزون بر این، «سفیران انرژی» سازمان، مستقر در دفاتر نمایندگی شهرستان‌ها، به طور مستمر صیانت از مقررات انرژی و گزارش پیشرفت پروژه‌ها را بر عهده دارند.

اعطای پلاک انطباق رده انرژی؛ الگویی برای کشور

وی از اعطای نخستین «پلاک انطباق رده انرژی» به ساختمان‌های نمونه استان به عنوان فرهنگ‌سازی فراگیر یاد کرد و گفت: انتظار می‌رود این مدل در کل کشور ترویج یابد و بسیاری از استان‌ها پیگیر تجربه اصفهان در این عرصه هستند. سازمان نظام مهندسی اصفهان با همکاری استانداری سعی دارد این الگو را ملی کرده و زمینه‌ساز ارتقای سطح مصرف انرژی کشور شود.

توجه به ساختمان‌های موجود، نه فقط تازه‌ساز

محجوب تأکید کرد: اگرچه تمرکز کنونی بر ساختمان‌های جدید و اجرای اجباری مبحث ۱۹ است، برای ارتقای بهره‌وری انرژی در ساختمان‌های موجود نیز باید فکری جدی شود. هم‌اکنون دو طرح و شیوه‌نامه عمده با محوریت استانداری و شورای انرژی در دست تدوین و رونمایی است که راهکار عملیاتی بهبود شرایط ساختمان‌های قدیمی را در دستور کار قرار داده است.

وی از همراهی و نگاه جامع دستگاه‌های اجرایی و همدلی بدنه مهندسی استان قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد که با تثبیت جایگاه مجری ذی‌صلاح، جهش بزرگی در مصرف بهینه و سلامت ساختمان‌های استان اصفهان رقم بخورد.

اصفهان پیشگام در اعطای پلاک انطباق انرژی ساختمان‌ها شد

همچنین احمدرضا طاهری‌اصل، رئیس کمیسیون انرژی سازمان نظام مهندسی استان اصفهان و نایب‌رئیس کمیسیون انرژی سازمان نظام مهندسی کشور، در جلسه شورای انرژی، ضمن ارائه گزارشی کامل از فعالیت‌های کمیسیون انرژی و ارزیابی ساختمان‌های سبز اظهار کرد: موضوع «ساختمان سبز» امروز به عنوان یک معیار جهانی برای بهره‌وری انرژی و حفظ محیط‌زیست شناخته می‌شود. تا زمانی که شاخص‌های مصرف انرژی در ساختمان به‌طور علمی قابل اندازه‌گیری نباشند، امکان کنترل واقعی مصرف نیز وجود ندارد.

وی افزود: سال‌ها در کشور کنترل مصرف انرژی ساختمان‌ها جدی گرفته نمی‌شد، زیرا ابزارهای دقیق اندازه‌گیری وجود نداشت، در حالی که در جهان، سیستم‌هایی مانندLEED، DGNB و مدل‌های مشابه، ارزیابی چندمحوری ساختمان‌ها را انجام می‌دهند. در ایران نیز اکنون نظام ارزیابی سبز در حال شکل‌گیری است که سطحی بالاتر از مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان دارد و علاوه بر انرژی، موضوعات آب، مصالح و محیط‌زیست را نیز به‌صورت جامع دربر می‌گیرد.

طاهری‌اصل با اشاره به رویکرد ملی گفت: دولت در مصوبه سال ۱۴۰۰ هیأت وزیران، ضابطه صرفه‌جویی انرژی در ساختمان را ابلاغ کرد که طبق ماده چهارآن، از ابتدای سال ۱۴۰۲ صدور پایان‌کار ساختمان‌های جدیدالاحداث منوط به رعایت مبحث ۱۹ و تعیین رده انرژی در گواهی پایان‌کار شده است. همچنین باید «پلاک گواهی انطباق انرژی» برای این ساختمان‌ها صادر و نصب شود.

اجرای رسمی طرح پلاک انرژی در اصفهان

به گفته وی، استان اصفهان اولین استان کشور است که این پلاک را به‌صورت رسمی اجرا کرده است. مسئولیت تأمین و هماهنگی پلاک بر عهده نظام مهندسی است، اما تهیه و نصب پلاک بر عهده سازنده و نگهداری آن بر عهده مالک یا مدیر ساختمان خواهد بود. این پلاک شامل اطلاعات دقیق از شماره پروانه، کد نوسازی، پلاک ثبتی، مساحت کل زیربنا، تعداد طبقات و یک QR Code است که به سامانه ملی پایش اطلاعات انرژی وزارت راه و شهرسازی متصل می‌شود.

ارزیابی دقیق ساختمان‌ها در سه حوزه تخصصی

طاهری‌اصل ادامه داد: ارزیابی‌های انجام‌شده بر اساس سه شاخص «معماری»، «تکنولوژی» و «منابع تولید انرژی» صورت گرفته است. در این ارزیابی‌ها، جداره‌ها، هندسه، فرم ساختمان، تأسیسات مکانیکی و الکتریکی، و میزان استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر مانند پنل خورشیدی بررسی شده است. طبق مبحث ۱۹، ساختمان‌های بالای ۹ طبقه یا با متراژ بیش از ۳۰۰۰ متر مربع باید شبیه‌سازی انرژی را انجام دهند تا رده نهایی مصرف مشخص شود.

نایب‌رئیس کمیسیون انرژی کشور خاطرنشان کرد: هدف بعدی، اعطای گواهی ساختمان سبز است که از سطح صرفه‌جویی انرژی فراتر می‌رود و امتیازهایی برای آب، مصالح، اقلیم و بازچرخانی منابع درنظر می‌گیرد. این مدل می‌تواند ایران را در مسیر جدیدی از بهره‌وری پایدار شهری قرار دهد.

وی افزود: استان اصفهان به‌عنوان پایلوت اجرای کامل مبحث ۱۹ و اعطای پلاک انطباق، اکنون در مسیر تبدیل به الگوی ملی است و سازندگان و مهندسان استان گام بلندی در مسیر ساخت‌وساز سبز برداشته‌اند.

طاهری‌اصل تأکید کرد: تحقق این اهداف تنها با همکاری هماهنگ دستگاه‌های اجرایی، سازمان نظام مهندسی، استانداری و شهرداری‌ها ممکن است. امروز نگاه ما باید به سمت مدیریت هوشمند مصرف انرژی و سازگاری بلندمدت ساختمان‌ها با محیط‌زیست باشد تا شهرهای آینده ایران به‌معنای واقعی، سبز و پایدار باشند.