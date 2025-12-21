۷۰ کیلومتر از رودخانه های آمل و فریدونکنار لایروبی شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رسولی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران از لایروبی ۷۰ کیلومتر از رودخانهها و نهرهای دشت هراز در شهرستانهای آمل و فریدونکنار در سه ماه اخیر خبر داد و اظهار کرد: این عملیات بهمنظور تقویت توان آبگذری در فصل کشاورزی و کاهش خطرات ناشی از طغیان در زمان بارندگی شدید انجام شده است.
وی با اشاره به اینکه لایروبی رودخانهها و نهرها بهصورت مستمر و بر اساس اولویتها در نقاط مختلف استان در حال انجام است، افزود: با توجه به اهمیت این طرح در فصل کشاورزی، از ابتدای پاییز امسال تاکنون بیش از ۷۰ کیلومتر از نهرها و رودخانههای شهرستانهای آمل و فریدونکنار لایروبی شده است که برای کشاورزان منطقه بسیار حائز اهمیت است.
رسولی خاطرنشان کرد: در این عملیات، بخشهای اولویتدار در رودخانههایی همچون ولیکرود، سیدرود، کریمرود، پلنگواز و نهرهای منشعب از این رودخانهها لایروبی شدند.
مدیر دفتر مشارکتهای مردمی شرکت آب منطقهای مازندران همچنین گفت: در شهرستان آمل نهرهای مناطقی همچون مطهرمحله، دابودشت، شاهکلا و بابکان و در شهرستان فریدونکنار، محدوده روستاهای ازباران، زاهدکلا، حیدرکلا، فرم و مهلبان نیز مشمول این عملیات لایروبی شدند.
وی افزود: لایروبی رودخانهها بهعنوان یکی از اقدامات اولویتدار شرکت آب منطقهای مازندران، بهویژه در مناطق حادثهخیز ادامه خواهد داشت و تلاش میشود که سرعت و روند اجرای این عملیات افزایش یابد تا مشکلات ناشی از طغیان سیلابها به حداقل برسد.
رسولی با اشاره به اینکه عملیات لایروبی در سه ماه اخیر با حدود ۱۵۰۰ ساعت کار ماشینآلات مختلف صورت گرفته است، گفت: در این مدت دستکم ۱۴۰ هزار متر مکعب گل و لای و رسوب باقیمانده در بستر نهرها و رودخانهها بهطور ایمن در حاشیه آبراهها ساماندهی شد.
وی در پایان افزود: در سال ۱۴۰۱، مجموع لایروبی انجامشده در رودخانههای استان مازندران ۴۴ کیلومتر بود که این رقم در سال ۱۴۰۲ با رشد نزدیک به چهار برابر به ۱۵۷ کیلومتر رسید و در سال ۱۴۰۳ نیز عملیات لایروبی ۱۱۵ کیلومتر از رودخانهها در نقاط حادثهخیز استان انجام خواهد شد.
