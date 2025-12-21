  1. اقتصاد
  2. اقتصاد جهان
۳۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۵۶

خاموشی گسترده در سانفرانسیسکو

خاموشی گسترده در سانفرانسیسکو

رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که برق بیش از ۱۳۰ هزار نفر در سانفرانسیسکو آمریکا قطع شده و بخش قابل توجهی از این شهر در خاموشی فرو رفته است.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از CBS، طی شب گذشته برق مناطق مختلفی از شهر سانفرانسیسکو در ایالت کالیفرنیای آمریکا قطع شده و بخش قابل توجهی از این شهر در خاموشی گسترده فرو رفته است.

به گزارش شرکت توزیع نیروی PG&E، که برقی شهرهای زیادی از ایالت کالیفرنیا آمریکا را تأمین می‌کند، در پی این حادثه ۳۰ درصد شهر سانفرانسیسکو در خاموشی قرار گرفته و برق ۱۳۰ هزار مشترک به طور کامل قطع شده است.

البته بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی از حدود یک ساعت پیش برق تعدادی از مشترکان وصل شده اما هنوز برق ده‌ها هزار مشترک قطع است.

روز گذشته هم برق ده‌ها هزار مشترک در ماساچوست به طور کامل قطع شده بود.

کد خبر 6696979
محمدحسین سیف اللهی مقدم

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها