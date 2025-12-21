خاموشی گسترده در سانفرانسیسکو

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از CBS، طی شب گذشته برق مناطق مختلفی از شهر سانفرانسیسکو در ایالت کالیفرنیای آمریکا قطع شده و بخش قابل توجهی از این شهر در خاموشی گسترده فرو رفته است.

به گزارش شرکت توزیع نیروی PG&E، که برقی شهرهای زیادی از ایالت کالیفرنیا آمریکا را تأمین می‌کند، در پی این حادثه ۳۰ درصد شهر سانفرانسیسکو در خاموشی قرار گرفته و برق ۱۳۰ هزار مشترک به طور کامل قطع شده است.

البته بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی از حدود یک ساعت پیش برق تعدادی از مشترکان وصل شده اما هنوز برق ده‌ها هزار مشترک قطع است.

روز گذشته هم برق ده‌ها هزار مشترک در ماساچوست به طور کامل قطع شده بود.