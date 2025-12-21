مستند «دینام» با موضوع سفر به روستای پدری ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلمبرداری مستند داستانی «دینام» به کارگردانی محمد آقامحمدی، تهیه کنندگی شادی حسینی و مرتضی رفیعی، نویسندگی شادی حسینی و مجری طرح بنیاد بیدل دهلوی به پایان رسید.

بازیگرانی چون شادی حسینی، بیتا پارسافر، محمدمهدی غفاری در این فیلم به ایفای نقش پرداخته اند.

دیگر عوامل مستند «دینام» عبارتند از مدیر تصویربرداری: امیر کوهبر، دستیار کارگردان و برنامه ریز: مریم سرابی، مدیر تولید: جهانگیر دزفولی، صدابردار: محمدکاظم نعیمی، منشی صحنه: یگانه صفری، گریم: بیتا پارسافر، طراح صحنه و لباس: شادی حسینی، مدیر رسانه و روابط عمومی: زهره السادات فرقانی، طراح پوستر: حامد صانع، عکاس: علی آقامحمدی و تدارکات: علی رمضانی.

در توضیحات این فیلم آمده است: مادری با ۲ فرزند خود به روستای پدری اش می‌رود تا بتواند به دور از هیاهوی شهر در سکوت روستا زندگی کند تا بتواند هزینه‌های درمان فرزندش را فراهم کند اما جایی که آب نباشد زندگی به رویایی دور می‌پیوندد.

محمد آقامحمدی فیلم‌های کوتاهی چون «برای یلدا» که دیپلم افتخار بازیگر زن در فیلم میکرز انگلستان و نامزد بهترین فیلم از جشنواره ادو استیت و همچنین فیلم کوتاه «فریاد امید» را که هم اکنون در حال اکران در جشنواره های خارجی است، ساخته است. او همچنین ساخت فیلم کوتاه دانشجویی «سوگند» و چند آثار دیگر را در کارنامه خود دارد.