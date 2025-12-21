  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۳۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۲۶

صدیقی: ۲ هزار تبعه غیرمجاز افغان گرفتار در برف نجات یافتند

صدیقی: ۲ هزار تبعه غیرمجاز افغان گرفتار در برف نجات یافتند

مشهد- دادستان عمومی و انقلاب اسلامی تایباد گفت: ۲ هزار و ۱۰۶ تبعه غیرمجاز افغانستانی که در برف و کولاک گرفتار شده بودند، با تلاش نیروهای مسلح مستقر در این مناطق نجات یافتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت صدیقی اظهار کرد: اتباع افغانستانی غیرمجاز در جریان بارش سنگین برف و بروز کولاک در این مناطق گرفتار شده بودند.

دادستان عمومی و انقلاب اسلامی تایباد تصریح کرد: این اتباع غیرمجاز قبل از ورود به کشور در نقاط سخت گذر کشور ایران و افغانستان از سوی نیروهای مسلح شمال شرق شناسایی شده بودند.

وی ادامه داد: در راستای کمک‌های بشر دوستانه به این اتباع غیرمجاز که دچار سرمازدگی و یخ زدگی شده بودند، خدمات درمانی و رفاهی در مکان‌های پیش بینی شده برای مداوا و بهبود آنها ارائه شد.

صدیقی گفت: آنها بعد از درمان و طی مراحل قانونی به مقامات کشورشان تحویل شدند.

دادستان عمومی و انقلاب اسلامی تایباد اضافه کرد: مرزهای مشترک ایران و افغانستان برای هرگونه ورود غیرمجاز اتباع افغانستانی ناامن است و با متجاوزین به طور قاطع و قانونی برخورد خواهد شد.

کد خبر 6697029

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها