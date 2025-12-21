  1. استانها
راه ارتباطی ۱۳ روستا در استان خراسان رضوی مسدود است

مشهد- در پی بارش برف و باران در خراسان رضوی، راه ارتباطی ۱۳ روستا در استان خراسان رضوی همچنان مسدود است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شاهرخی، فرماندار شهرستان مرزی و ۵۰ هزار نفری صالح آباد اظهار کرد: در پی بارش‌های اخیر راه ارتباطی مسدود ۳۰ روستا در شهرستان بازگشایی شده با این حال تلاش برای بازگشایی جاده ارتباطی روستاهای «خواجه طاعون، پیروش، عباس آباد و موسی خان» همچنان ادامه دارد.

فرماندار صالح آباد افزود: در جریان این سامانه بارشی حدود ۲۰۰ نفر از هم‌وطنان که در محورهای مواصلاتی و مسیرهای روستایی دچار گرفتاری و راه‌ماندگی شده بودند، با تلاش شبانه‌روزی نیروهای راهداری، ناحیه مقاومت بسیج، محور عملیاتی شهید کاوه، نیروی انتظامی و جمعیت هلال احمر در مساجد، دهیاری‌ها و اماکن امن روستاها اسکان داده شده و خدمات اولیه، گرمایشی و رفاهی به آنان ارائه شد.

وی با بیان اینکه مواردی از قطع برق ناشی از شکستگی درختان و قطع کابل گزارش شده، گفت: در اثر بارش سنگین برف، به برخی واحدهای دامداری سنتی روستایی آسیب وارد شده است.

قطع اینترنت در برخی از مناطق کلات

ابوالفتح لشکری، فرماندار کلات نیز اظهار کرد: در حال حاضر اینترنت شهر چنار و روستای آبگرم به دلیل حادثه ناشی از بارش برف قطع شده است.

فرماندار کلات افزود: طی بارش‌های اخیر محورهای روستایی ژرف، قره تیکان، امیرآباد و آبگرم که در مجموع این مسیرها ارتباط افزون بر ۴۰ روستا در شهرستان را فراهم می‌کرد، مسدود شده بود که اکنون بازگشایی شده است.

وی اظهار کرد: در حال حاضر فقط محور روستایی «مؤمن آباد» که مسیر دسترسی چهار روستا بوده، همچنان مسدود است.

فرماندار فریمان نیز گفت: در حال حاضر در پی بارش‌های اخیر جاده روستاهای «الیاتو»، «غرقابزار»، «سرگدار»، میاندهی و ناری در دهستان بالابند بخش مرکزی این شهرستان همچنان مسدود است.

مهدی ناصری افزود: محور فرعی «کله منار» که مسیر اتصال شهرستان فریمان به زاوه است، به عنوان پرکارترین مسیر برای برف روبی، ساعتی قبل بازگشایی شد و اکنون تردد در آن جریان دارد.

وی ادامه داد: یک مورد واژگونی کامیون بر اثر خواب آلودگی در ساعات نخست بامداد امروز یکشنبه در پنج کیلومتر جاده اصلی فریمان روی داد که خوشبختانه تلفات نداشته است.

