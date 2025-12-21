به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد نور موسوی افزود: در بارندگیها بیش از هزار و ۴۰۰ سازه آبخیزداری هرمزگان، آبگیری شد.
وی گفت: بیشترین حجم آبگیریها در شهرستانهای رودان، میناب، حاجی آباد و بندرخمیر بود.
موسوی افزود: استان هرمزگان ده میلیون هکتار حوضه آبخیز دارد که ۳۰ درصد آن در استانهای کرمان، فارس و بوشهر است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان گفت: با اجرای طرحهای آبخیزداری در استان اقدامات بسیار خوبی اجرا شده که میتوان به ساخت بیش از ۸ هزار سازه آبخیزداری در استان و بیش از ۱۵ هزار هکتار مدیریت روانآب با ساخت بند و بندسار اشاره کرد.
در هفته گذشته بارش شدید باران ثبت شد که بیشترین بارشها با ۲۶۲ میلیمتر در قشم بود و در شهرستانهای میناب، رودان و بندرخمیر نیز بیش از ۲۰۰ میلیمتر بارندگی ثبت شد.
