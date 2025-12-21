به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالحسین خسرو پناه ظهر یکشنبه در مراسم وحدت حوزه و دانشگاه که با حضور حسین شرافتی راد معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار و حجت الاسلام نوفرستی قائم مقام نماینده ولی فقیه، رئیس دانشگاه بیرجند و حوزویان و دانشگاهیان در دانشگاه بیرجند برگزار شد، اظهار کرد: خیلی از اوقات تفسیرهای درستی از وحدت حوزه و دانشگاه ارائه نمی‌شود و این در حالی است که در طول تاریخ حوزه و دانشگاه با تغییراتی همراه بوده است.

وی با بیان اینکه هدف از وحدت حوزه و دانشگاه ادغام این دو در یکدیگر نیست، تصریح کرد: حوزه و دانشگاه هیچ گاه از یکدیگر بی نیاز نبوده‌اند و عمق وحدت حوزه و دانشگاه در پرتو علم و دین است.

خسرو پناه با اشاره به اینکه اگر دانشگاه‌ها در موضوع فناوری کوانتومی ورود نکنند، در آینده نیازهای بسیاری در این خصوص خواهیم داشت که خوشبختانه جوانان ما در این زمینه اقدام کرده‌اند، ادامه داد: همه پیشرفت‌های موجود در حوزه‌های مختلف کشور با وجود تفاوت در نظریات سیاسی و مشکلات ناشی از تحریم‌ها انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: حوزه و دانشگاه در سه دهه اخیر پیشرفت‌های بسیار خوبی داشته‌اند و دشمن با شناخت این موضوع برای ترور دانشمندان ما اقدام کرده است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: لازمه این رشد گفت و گو و مباحثه در خصوص بحث‌های بنیادی است تا از این طریق وحدت بین دانشگاه و حوزه محقق شود.

خسرو پناه با بیان اینکه همکاری حوزه و دانشگاه زمینه ساز حل مشکلات موجود خواهد شد، افزود: حکمرانی نیازمند مشارکت حوزه و دانشگاه است و با مشارکت این دو کار اقداماتی در کشور انجام یا در حال انجام است.

وی تصریح کرد: وحدت حوزه و دانشگاه در پرتو علم و دین و در بستر کاربردی محقق می‌شود و شرط انجام آن سعه‌صدر است و اگر علم و دین سیاست زده شوند، به آنها آسیب زده می‌شود.

وی با اشاره به اینکه امام خمینی (ره) احیاگر حوزه بود، افزود: حوزه‌های علمیه باید تربیت کننده عالمان زمانه خود باشند و هیچ شبه‌ای در حوزه دین وجود ندارد که حوزه به آن پاسخ نداده باشد.