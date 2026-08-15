به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: اوضاع دولت دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا بسیار بحرانی و وخیم است. دو افشاگری در مورد ترامپ و دولت او، طی روزهای اخیر، کاخ سفید را به لرزه انداخته است و سبب استعفاهایی در دولت ترامپ شده است. موضوع نخست، بحث کمبود ذخایر مهمات ارتش تروریستی آمریکا در جنگ با ایران است و موضوع دوم، نحوه فرار ترامپ از ترکیه از ترس ترورش توسط ایران است. ترامپ و حلقه امنیتی نزدیک او معتقدند که از درون دولت، فرد یا افرادی، دو ماجرای اخیر را به بیرون و رسانهها درز دادهاند و سبب ضربه به حیثیت و اعتبار دولت ترامپ شدهاند.
یکی از این افراد مظنون که از کار خود نیز اخراج شده و زمانی نماد دولت ترامپ بود، کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید است.برکناری کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، رسیدگی به خانواده و بچهداری عنوان شده است؛ اما این خروج همزمان با افشای کمبود ذخایر پاتریوت و آغاز تحقیقات درباره نشت اطلاعات رخ داده در قضیه فرار ترامپ از ترکیه، حسابی خبرساز و حاشیهای شده است. یک منبع مطلع نزدیک به محافل رسانهای کاخ سفید معتقد است: لیویت بخشی از این اطلاعات را به خبرنگاری از سیانان لو داده است.
روزنامه والاستریت ژورنال گزارش داده دونالد ترامپ در پی انتشار گزارشهای رسانهای درباره کاهش ذخایر مهمات آمریکا در جریان جنگ با ایران، دستور آغاز تحقیقات گسترده برای شناسایی عاملان افشای اطلاعات محرمانه پنتاگون را صادر کرده است؛ اقدامی که نشاندهنده افزایش نگرانی کاخ سفید از پیامدهای سیاسی و نظامی این افشاگریهاست. به نوشته این روزنامه، ترامپ پس از هفتهها انتشار گزارشهایی درباره کاهش ذخایر موشکها و مهمات آمریکا، خواستار بررسی منشأ این افشاگریها شده است. این در حالی است که دولت آمریکا همواره ادعا کرده ارتش این کشور برای مقابله همزمان با ایران و قدرتهایی مانند روسیه و چین، از توان تسلیحاتی کافی برخوردار است.
مقامهای ارشد دولت ترامپ به وال استریت ژورنال گفتند که گزارشهای رسانهای طی هفتههای گذشته ترامپ را بهشدت آشفته کرده بود. یکی از مقامات آمریکایی گفت تیترهای منفی رسانهها ترامپ را دیوانه کرده بود. کارولین لیویت، سخنگوی عزل شده کاخ سفید، با رد گزارشها درباره کمبود مهمات تاکید کرده بود که ایالات متحده بیش از نیاز خود برای اجرای هرگونه عملیات نظامی قدرت آتش در اختیار دارد و هشدار داد هر فردی که اطلاعات طبقهبندیشده نظامی را در اختیار رسانهها قرار دهد، با پیگرد قضایی روبهرو خواهد شد. اما ظاهرا حالا نزدیکان ترامپ به این نتیجه رسیدهاند کسی که اطلاعات را به بیرون لو داده است، خود لیویت بوده است. سخنگوی محبوب ترامپ که با افشاگریهای پنهانش، او را دیوانه کرد.
بیآبرویی دولت ترامپ
افشاگری پنهان لیویت تنها به قضیه کمبود ذخایر تسلیحاتی آمریکا خلاصه نمیشود؛ قضیه فرار فضاحتبار ترامپ از ترکیه نیز ظاهرا توسط خانم سخنگو به رسانهها درز پیدا کرده است. فراری که برای ترامپ حیثیت و آبرویی در داخل آمریکا نگذاشته است و او را سوژه تمامی طنزپردازان و سیاسیون آمریکایی کرده است. ترامپ در ترکیه از ترس ترور شدن توسط ایران با ماشین حمل غذا به هواپیمای دیگری منتقل شد تا از سوی ایران ردزنی نشود و نعل به نعل این روایت توسط کارولین لیویت، به رسانهها درز پیدا کرد.
اما یک روز پس از اعلام خبر کنارهگیری کارولین لویت، سخنگوی کاخ سفید، اندی بیکر، معاون مشاور امنیت ملی دولت دونالد ترامپ که نقشی کلیدی در سیاست خارجی آن و مذاکرات با ایران داشت، از سمت خود کنارهگیری کرد. این کنارهگیری مدت کوتاهی پس از تایید خبر کنارهگیری کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید از سوی ترامپ مطرح شده است. لیویت مورد حمایت ترامپ بود و دلیل کنارهگیری او نیازش به وقت گذراندن بیشتر با فرزندانش عنوان شده است. اگرچه رسانههای آمریکایی گزارش دادند کنارهگیری او مرتبط با ادعای تهدید جانی علیه ترامپ در نشست ناتو در آنکارا از سوی ایران بوده است.
ظاهرا پس از مطلع شدن دستگاههای اطلاعاتی آمریکا از این تهدید ادعایی، ترامپ برای گریختن از مهلکه انتقام ایران، هواپیمای ریاست جمهوری را طعمه میکند و در قالب یک عملیات فریب، با یک هواگرد نظامی به انگلیس میرود تا به همراهانش بپیوندد. طبق گزارشها، حدود یک روز پس از آن که لیویت فهمید ممکن بود یکی از دهها قربانی عملیات فریب و نجات ترامپ باشد، تصمیم خود را برای جدایی از گروه رسانهای کاخ سفید گرفت و همزمان موضوع فرار ترامپ را به رسانهها درز داد.
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