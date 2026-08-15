به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، احداث باغ بادام یک سرمایه ‌گذاری بلندمدت است و اولین تصمیمی که می ‌تواند آینده این سرمایه ‌گذاری را مشخص کند، انتخاب رقم مناسب نهال است. امروزه باغداران هنگام انتخاب رقم بادام، معیارهایی مانند میزان باردهی، مقاومت در برابر سرمای دیررس بهاره، کیفیت مغز، بازارپسندی محصول، سازگاری با شرایط منطقه و عمر اقتصادی درخت را بررسی می ‌کنند.

در میان ارقام مختلف بادام، نهال بادام تونو به دلیل برخورداری از ویژگی‌ های زراعی و اقتصادی مناسب، توانسته جایگاه ویژه ‌ای در باغ ‌های تجاری پیدا کند. دیرگل بودن، کیفیت مطلوب محصول و عملکرد قابل قبول این رقم، باعث شده بسیاری از باغداران آن را به‌عنوان گزینه‌ای مناسب برای احداث باغ‌های اقتصادی بررسی کنند. در ادامه با ویژگی‌ های مهم بادام تونو، شرایط کاشت، زمان باردهی و نکات مهم خرید این رقم آشنا می‌ شویم.

نهال بادام تونو چیست و چرا مورد توجه باغداران قرار گرفته است؟

بادام تونو یکی از ارقام شناخته‌ شده و تجاری بادام است که خاستگاه اصلی آن ایتالیا بوده و به دلیل ویژگی ‌های مطلوب، در بسیاری از مناطق بادام ‌خیز ایران نیز مورد استقبال قرار گرفته است. یکی از مهم ‌ترین دلایل محبوبیت این رقم، دیرگل و خوشه ای بودن آن است. بسیاری از ارقام بادام به دلیل گل‌ دهی زودهنگام، در معرض خطر سرمای دیررس بهاره قرار می‌ گیرند؛

اما نهال بادام تونو با تاخیر در زمان گل ‌دهی، می ‌تواند ریسک آسیب ‌های ناشی از سرمای بهاره را کاهش دهد.

علاوه بر این، کیفیت مناسب مغز، بازارپسندی محصول و توانایی سازگاری با مدیریت‌ های مختلف باغی، باعث شده این رقم برای افرادی که به دنبال احداث باغ بادام تجاری هستند، اهمیت بیشتری پیدا کند.

ویژگی ‌های مهم نهال بادام تونو برای احداث باغ اقتصادی

یک مدل بادام زمانی می ‌تواند برای سرمایه‌ گذاری مناسب باشد که علاوه بر تولید محصول، ریسک ‌های باغداری را نیز کاهش دهد. نهال بادام تونو دارای ویژگی‌ هایی است که آن را به یکی از گزینه ‌های مورد توجه باغداران تبدیل کرده است:

- دیرگل بودن و کاهش احتمال خسارت سرمای بهاره

- شروع باردهی اولیه معمولا از سال سوم

- افزایش باردهی اقتصادی از سال‌ های چهارم و پنجم

- کیفیت بالای مغز همچنین سفید سنگی و درشت

- سازگاری قابل قبول با شرایط کم ‌آبی

- عملکرد مناسب در باغ‌ های تجاری با مدیریت صحیح

- باردهی خوشه ای و بسیار پربار

نهال بادام تونو برای چه مناطقی مناسب است؟

بادام معمولا در مناطقی با تابستان گرم و خشک، زمستان سرد و رطوبت پایین عملکرد مطلوب ‌تری دارد. با این حال، پیش از کاشت باید شرایط هر منطقه به ‌صورت جداگانه بررسی شود.

بادام تونو به دلیل دیرگل بودن، برای بسیاری از مناطق معتدل و سردسیر که احتمال سرمای دیررس بهاره وجود دارد، گزینه مناسبی محسوب می‌شود.

در انتخاب محل کاشت باید به موارد زیر توجه کرد:

مناطق سردسیر:

در این مناطق مقاومت به سرمای بهاره اهمیت زیادی دارد و ارقام دیرگل مانند نهال بادام تونو می ‌توانند ریسک خسارت را کاهش دهند.

مناطق کم‌ آب:

بادام نسبت به بسیاری از درختان میوه مقاومت بیشتری به خشکی دارد، اما مدیریت صحیح آبیاری برای حفظ رشد و باردهی ضروری است.

مناطق گرم ‌تر:

تامین نیاز آبی در فصل رشد و جلوگیری از تنش خشکی، نقش مهمی در کیفیت محصول دارد.

شرایط کاشت نهال بادام تونو؛ از خاک تا آبیاری

حتی یک نهال باکیفیت، بدون رعایت اصول کاشت و نگهداری نمی ‌تواند ظرفیت واقعی خود را نشان دهد.

بهترین خاک برای بادام

نهال بادام در خاک ‌های سبک، عمیق و دارای زهکشی مناسب عملکرد بهتری دارد. خاک‌ هایی که آب را برای مدت طولانی در اطراف ریشه نگه می‌ دارند، می ‌توانند باعث کاهش رشد و مشکلات ریشه‌ ای شوند.

انجام آزمایش خاک قبل از احداث باغ، به انتخاب بهتر برنامه کوددهی و اصلاح زمین کمک می ‌کند.

آبیاری نهال بادام تونو

بادام درختی مقاوم به کم‌ آبی است، اما نهال‌ های جوان در سال‌ های ابتدایی برای توسعه بهتر ریشه به آبیاری منظم نیاز دارند.

استفاده از سیستم آبیاری قطره‌ای یکی از روش ‌های مناسب در باغ‌ های بادام است؛ زیرا باعث کاهش مصرف آب و رساندن رطوبت کنترل ‌شده به ریشه می ‌شود. نهال جوان بادام هر ۱۰ روز یکبار حدود ۵۰ لیتر باید ابیاری شود تا ریشه در خاک تثبیت و ریشه زایی کند.

فاصله کاشت مناسب

در بسیاری از باغ ‌های تجاری فاصله ‌های ۴×۴ یا ۵×۵ متر مورد استفاده قرار می ‌گیرد. فاصله مناسب باعث دریافت نور کافی توسط تاج درخت، تهویه بهتر و آسانتر شدن عملیات داشت و برداشت می‌ شود.

نهال بادام تونو چند ساله بار می‌دهد؟

یکی از مهم ‌ترین معیارهای انتخاب نهال برای باغداران، زمان رسیدن به مرحله درآمدزایی است. نهال بادام تونو در شرایط مناسب معمولا از سال سوم وارد مرحله باردهی اولیه می‌ شود. با رسیدن درخت به بلوغ، میزان تولید افزایش پیدا می ‌کند و از سال‌های چهارم و پنجم می ‌توان انتظار باردهی اقتصادی بیشتری داشت. میزان باردهی اقتصادی این نهال حدود ۴ الی ۵ تن در هکتار است.

عوامل موثر بر افزایش باردهی عبارت ‌اند از:

- کیفیت و اصالت نهال خریداری‌ شده

- شرایط آب‌ وهوایی منطقه

- تغذیه اصولی

- هرس مناسب

- کنترل آفات و بیماری ‌ها

- مدیریت صحیح آبیاری

یک باغ بادام اصولی می ‌تواند برای سال‌ های طولانی به ‌عنوان یک سرمایه اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد.

آیا بادام تونو به گرده‌ افشان نیاز دارد؟

چیزی که نهال بادام تونو را از دیگر ارقام متمایز میکند خودگرده افشان بودن این نهال است. تونو جزو ارقام خودگرده افشانی است که نیاز به رقم گرده افشانی ندارد.

با این حال، بهتر است هنگام طراحی باغ، شرایط منطقه و توصیه ‌های کارشناسی بررسی شود.

چرا خرید نهال بادام تونو گواهی‌ شده اهمیت دارد؟

موفقیت یک باغ از زمان انتخاب نهال شروع می ‌شود. خرید نهال از منابع نامعتبر ممکن است باعث شود رقم واقعی دریافت نشود یا نهال از سلامت کافی برخوردار نباشد.

یک نهال استاندارد باید دارای ویژگی ‌های زیر باشد:

- سلامت ریشه و اندام هوایی

- اصالت رقم

- شناسنامه و گواهی معتبر

- رشد مناسب و یکنواخت

هنگام خرید نهال بادام تونو بهتر است به موارد زیر توجه شود:

- انتخاب نهالستان معتبر

- اطمینان از اصالت رقم

- دریافت نهال سالم و شناسنامه ‌دار

- دریافت مشاوره متناسب با شرایط منطقه

انتخاب یک نهال باکیفیت در ابتدای مسیر، می ‌تواند هزینه‌های اصلاح، جایگزینی و کاهش باردهی در سال‌های آینده را کمتر کند.

عوامل موثر بر قیمت نهال بادام تونو

قیمت نهال بادام تونو به عوامل مختلفی مانند سن نهال، کیفیت تولید، سلامت گیاه، اصالت رقم، روش تکثیر و خدمات ارائه‌ شده توسط نهالستان بستگی دارد.

تصمیم‌ گیری فقط بر اساس قیمت پایین‌تر همیشه انتخاب مناسبی نیست؛ زیرا یک نهال ضعیف ممکن است در آینده رشد مطلوبی نداشته باشد و هزینه ‌های بیشتری برای باغدار ایجاد کند.

به همین دلیل هنگام بررسی قیمت نهال بادام تونو باید کیفیت، سلامت و آینده اقتصادی نهال نیز در نظر گرفته شود.

نهالستان رویال نهال؛ انتخاب مطمئن برای شروع یک باغ موفق

انتخاب نهالستان معتبر، یکی از مهم ‌ترین مراحل قبل از احداث باغ است. باغداران برای رسیدن به نتیجه مطلوب نیاز دارند نهالی خریداری کنند که از نظر سلامت، اصالت رقم و کیفیت تولید قابل اعتماد باشد.

نهالستان رویال نهال جزو نهالستان هایی است که با ارائه نهال‌ های نهال های باکیفیت، تاکید بر اصالت رقم و ارائه مشاوره برای انتخاب مناسب ‌ترین نهال، تلاش می ‌کند مسیر احداث باغ را برای باغداران ساده‌تر کند.

ارائه اطلاعات تخصصی درباره ویژگی ارقام، شرایط کاشت، نیازهای نگهداری و انتخاب رقم مناسب منطقه، به باغداران کمک می‌کند تصمیم دقیق ‌تری برای سرمایه ‌گذاری خود داشته باشند.

برای افرادی که قصد خرید نهال بادام تونو و احداث باغ اقتصادی دارند، انتخاب نهال سالم و گواهی ‌شده می ‌تواند اولین قدم برای رسیدن به تولید پایدار باشد.

انتخاب رقم مناسب، مهم‌ ترین مرحله در احداث باغ بادام است. نهال بادام تونو به دلیل دیرگل و خوشه ای بودن، کیفیت محصول، سازگاری مناسب و ارزش اقتصادی، یکی از ارقام مورد توجه باغداران تجاری محسوب می‌شود.

با بررسی شرایط منطقه، آماده‌سازی اصولی زمین و خرید نهال سالم می توانید با کارشناسان نهالستان رویال نهال در ارتباط باشید تا مسیر را برای احداث باغ تجاری با راهنمایی های لازم و کامل برای شما هموار کنند.

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