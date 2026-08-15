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۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۴۴

برنامه تلویزیونی «محفل» از ظرفیت‌های قرآنی فارس تقدیر کرد

برنامه تلویزیونی «محفل» از ظرفیت‌های قرآنی فارس تقدیر کرد

شیراز- برنامه تلویزیونی «محفل» با اهدای لوح تقدیر به اداره کل تبلیغات اسلامی فارس، از ظرفیت‌های قرآنی این استان تقدیر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه تلویزیونی «محفل» در لوح تقدیری که به اداره کل تبلیغات اسلامی استان فارس ارسال کرده است، ضمن تجلیل از تلاش‌های فعالان فرهنگی و قرآنی، بر اهمیت فرهنگ و هویت اسلامی ـ ایرانی در تقویت جامعه تأکید کرده است.

در این تقدیرنامه با اشاره به اهمیت فرهنگ و هنر در جامعه اسلامی، از تلاش‌های مؤثر فعالان این عرصه قدردانی و تأکید شده است که پاسداشت هویت دینی و ملی نیازمند حضور مؤثر و تلاش مستمر اهالی فرهنگ و هنر است.

در همین راستا حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان فارس، با قدردانی از تهیه‌کنندگان برنامه «محفل» برای توجه به ظرفیت‌های قرآنی شیراز و فارس گفت: قرآن کریم تنها کتاب هدایت و سعادت فردی نیست، بلکه محور وحدت و انسجام ملی به شمار می‌رود.

وی افزود: پیوند عمیق میان اقوام، مذاهب و اقشار مختلف جامعه با تکیه بر فرهنگ ناب قرآنی امکان‌پذیر است و باید از ظرفیت قرآن برای تقویت همبستگی اجتماعی بهره گرفت.

لزوم شناسایی و برجسته‌سازی جریان‌های قرآنی

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با تأکید بر ضرورت شناسایی جریان‌های فعال در عرصه ترویج قرآن گفت: در استان فارس ظرفیت‌های گسترده‌ای از جریان‌های مردمی، مؤسسات قرآنی، خانه‌های قرآن و نخبگان این حوزه وجود دارد که باید به صورت علمی و نظام‌مند شناسایی، شبکه‌سازی و تقویت شوند.

ولدان تصریح کرد: این ظرفیت‌ها می‌توانند زمینه‌ساز شکل‌گیری یک گفتمان غالب فرهنگی مبتنی بر قرآن در جامعه باشند و شناسایی جریان‌های قرآنی، ایجاد هم‌افزایی میان آنها و میدان دادن به فعالان قرآنی از اولویت‌های اصلی سازمان تبلیغات اسلامی در دوره جدید است.

شیراز؛ شهری با پیشینه عمیق قرآنی

وی با اشاره به پیشینه تاریخی و معنوی شیراز در حوزه قرآن و عترت اظهار کرد: شیراز متناسب با پیشینه قرآنی خود، در ابعاد مکانی و انسانی از جایگاهی ممتاز و کم‌نظیر در کشور برخوردار است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس ادامه داد: مسجد عتیق به عنوان یکی از کهن‌ترین مساجد جهان اسلام، قرن‌ها کانون تلاوت، تفسیر و آموزش قرآن بوده و دروازه قرآن نیز به عنوان یکی از نمادهای هویت قرآنی شیراز، از دیرباز جایگاه ویژه‌ای در فرهنگ این شهر داشته است.

ولدان همچنین با اشاره به چهره‌های فرهنگی و علمی شیراز گفت: سعدی شیرازی با بهره‌گیری از آموزه‌های قرآنی، مفاهیم اخلاقی و عرفانی وحی را در قالب ادبیات فارسی ماندگار کرد و حافظ شیرازی نیز در غزلیات خود مضامین توحیدی و قرآنی را به شکلی برجسته بازتاب داده است.

وی افزود: حضرت آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی نیز به عنوان مفسر برجسته قرآن، سال‌ها در زمینه تفسیر و تبیین معارف این کتاب آسمانی فعالیت علمی داشته و آثار تفسیری ایشان از منابع مورد توجه پژوهشگران جهان اسلام است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس همچنین از استاد احمد نیریزی به عنوان یکی از خوشنویسان نام‌آور قرآن یاد کرد و گفت: آثار ارزشمند این استاد و دیگر هنرمندان و استادان این حوزه، بخشی از گنجینه هنر قرآنی ایران را شکل داده است.

وی تأکید کرد: این پیشینه تاریخی و ظرفیت انسانی، مسئولیت دستگاه‌های فرهنگی و قرآنی را برای شناسایی و تقویت جریان‌های فعال قرآنی در شیراز و فارس دوچندان می‌کند.

کد مطلب 6917281

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