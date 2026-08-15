به گزارش خبرنگار مهر، برنامه تلویزیونی «محفل» در لوح تقدیری که به اداره کل تبلیغات اسلامی استان فارس ارسال کرده است، ضمن تجلیل از تلاش‌های فعالان فرهنگی و قرآنی، بر اهمیت فرهنگ و هویت اسلامی ـ ایرانی در تقویت جامعه تأکید کرده است.

در این تقدیرنامه با اشاره به اهمیت فرهنگ و هنر در جامعه اسلامی، از تلاش‌های مؤثر فعالان این عرصه قدردانی و تأکید شده است که پاسداشت هویت دینی و ملی نیازمند حضور مؤثر و تلاش مستمر اهالی فرهنگ و هنر است.

در همین راستا حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان فارس، با قدردانی از تهیه‌کنندگان برنامه «محفل» برای توجه به ظرفیت‌های قرآنی شیراز و فارس گفت: قرآن کریم تنها کتاب هدایت و سعادت فردی نیست، بلکه محور وحدت و انسجام ملی به شمار می‌رود.

وی افزود: پیوند عمیق میان اقوام، مذاهب و اقشار مختلف جامعه با تکیه بر فرهنگ ناب قرآنی امکان‌پذیر است و باید از ظرفیت قرآن برای تقویت همبستگی اجتماعی بهره گرفت.

لزوم شناسایی و برجسته‌سازی جریان‌های قرآنی

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با تأکید بر ضرورت شناسایی جریان‌های فعال در عرصه ترویج قرآن گفت: در استان فارس ظرفیت‌های گسترده‌ای از جریان‌های مردمی، مؤسسات قرآنی، خانه‌های قرآن و نخبگان این حوزه وجود دارد که باید به صورت علمی و نظام‌مند شناسایی، شبکه‌سازی و تقویت شوند.

ولدان تصریح کرد: این ظرفیت‌ها می‌توانند زمینه‌ساز شکل‌گیری یک گفتمان غالب فرهنگی مبتنی بر قرآن در جامعه باشند و شناسایی جریان‌های قرآنی، ایجاد هم‌افزایی میان آنها و میدان دادن به فعالان قرآنی از اولویت‌های اصلی سازمان تبلیغات اسلامی در دوره جدید است.

شیراز؛ شهری با پیشینه عمیق قرآنی

وی با اشاره به پیشینه تاریخی و معنوی شیراز در حوزه قرآن و عترت اظهار کرد: شیراز متناسب با پیشینه قرآنی خود، در ابعاد مکانی و انسانی از جایگاهی ممتاز و کم‌نظیر در کشور برخوردار است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس ادامه داد: مسجد عتیق به عنوان یکی از کهن‌ترین مساجد جهان اسلام، قرن‌ها کانون تلاوت، تفسیر و آموزش قرآن بوده و دروازه قرآن نیز به عنوان یکی از نمادهای هویت قرآنی شیراز، از دیرباز جایگاه ویژه‌ای در فرهنگ این شهر داشته است.

ولدان همچنین با اشاره به چهره‌های فرهنگی و علمی شیراز گفت: سعدی شیرازی با بهره‌گیری از آموزه‌های قرآنی، مفاهیم اخلاقی و عرفانی وحی را در قالب ادبیات فارسی ماندگار کرد و حافظ شیرازی نیز در غزلیات خود مضامین توحیدی و قرآنی را به شکلی برجسته بازتاب داده است.

وی افزود: حضرت آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی نیز به عنوان مفسر برجسته قرآن، سال‌ها در زمینه تفسیر و تبیین معارف این کتاب آسمانی فعالیت علمی داشته و آثار تفسیری ایشان از منابع مورد توجه پژوهشگران جهان اسلام است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس همچنین از استاد احمد نیریزی به عنوان یکی از خوشنویسان نام‌آور قرآن یاد کرد و گفت: آثار ارزشمند این استاد و دیگر هنرمندان و استادان این حوزه، بخشی از گنجینه هنر قرآنی ایران را شکل داده است.

وی تأکید کرد: این پیشینه تاریخی و ظرفیت انسانی، مسئولیت دستگاه‌های فرهنگی و قرآنی را برای شناسایی و تقویت جریان‌های فعال قرآنی در شیراز و فارس دوچندان می‌کند.