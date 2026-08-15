به گزارش خبرگزاری مهر، اسنپ طرح مشارکت در تهیه و بازسازی ۲۰ خانه آسیبدیده در جنگ ۳۹ روزه متعلق به زنان سرپرست خانوار در استان هرمزگان را آغاز میکند. این طرح با همکاری موسسه خیریه «نفس آفتاب» اجرا میشود. بر اساس اعلام اسنپ، ۳ میلیارد تومان برای بازسازی یا تامین دوباره خانه برای این خانوادهها اختصاص مییابد که هدف از اجرای آن بازپیوند پایدار خانوادههای آسیبدیده از جنگ در هرمزگان است.
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طرح «این راه به خونه میرسه» بخشی از برنامههای مسئولیت اجتماعی اسنپ در قالب حمایتهای اجتماعی است. این طرح برای خانههایی که در شهرهای بندرعباس، خمیر، میناب، سیریک، جاسک، بندرلنگه و رودان استان هرمزگان قرار دارند و در پی جنگ ۳۹ روزه آسیب دیدهاند اجرا میشود.
امیررضا خادم، مدیرعامل موسسه خیریه نفس آفتاب، درباره اجرای این طرح میگوید: استان هرمزگان در جنوب کشور از جمله استانهایی است که ساکنان آن در پی وقوع جنگ اخیر دچار آسیب و خسارتهای زیادی شدهاند. موسسه نفس آفتاب، با ارزیابیهای میدانی، بیش از ۱۰۰ خانوار آسیبدیده از جنگ را در این استان شناسایی کرده که نیاز به حمایت دارند.
اعضای این خانوادهها به دلیل آسیب محل سکونت، مشکلات معیشتی یا از دست رفتن منبع درآمد دور از یکدیگر زندگی میکنند و برای بازگشت به شرایط عادی به حمایت نیاز دارند.
بازسازی خانه؛ پیشنیاز بازپیوند پایدار
از میان خانوادههای شناساییشده توسط موسسه نفس آفتاب ۲۰ خانواده را زنان سرپرست خانوار اداره میکنند. کودکان این خانوادهها بهطور موقت خارج از محیط خانواده زندگی میکنند و بازسازی خانه میتواند یکی از پیشنیازهای بازگشت آنها به کانون خانواده و بخشی از بازپیوند پایدار خانواده باشد.
محمد خلج، مدیرعامل شرکت اسنپ، درباره مشارکت اسنپ در بازسازی تعدادی از خانههای آسیبدیده از جنگ در هرمزگان میگوید: اسنپ در طرح «این راه به خونه میرسه» در تهیه دوباره یا بازسازی خانههای آسیبدیده از جنگ ۲۰ زن سرپرست خانوار در هرمزگان با خیریه نفس آفتاب مشارکت میکند. این طرح در راستای طرحهای حمایتی اسنپ از زنان و با هدف بازپیوند خانوادهها اجرا میشود.
همراهی با هرمزگان
طرح بازسازی خانهها بخشی از برنامه گستردهتری است که موسسه «نفس آفتاب» برای حمایت از خانوادههای آسیبدیده در هرمزگان اجرا میکند. این برنامه علاوه بر جبران بخشی از خسارتهای واردشده به منازل، خدماتی مانند حمایتهای روانی و اجتماعی، ارزیابی نیازهای هر خانواده و مدیریت مورد را نیز در بر میگیرد و برنامههای بازتوانی به بازسازی فیزیکی خانهها محدود نمیشود. اسنپ نیز در این طرح، تامین هزینه تهیه یا بازسازی ۲۰ واحد مسکونی را بر عهده گرفته است.
تمرکز بر بازپیوند خانوادهها
«نفس آفتاب» یک سازمان مردمنهاد و غیردولتی است که از ۱۴۰۳ فعالیت خود را با تمرکز بر حمایت از کودکان فاقد سرپرست موثر آغاز کرده است. این موسسه، علاوه بر اداره مراکز شبهخانواده، مجری طرح بازپیوند کودکان تحت پوشش سازمان بهزیستی با خانوادههای زیستی آنهاست و پس از جنگ ۳۹ روزه نیز بخشی از فعالیتهای خود را به حمایت از خانوادههای آسیبدیده در استان هرمزگان اختصاص داده است.
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