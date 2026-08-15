شهادت یک مادر و تمام فرزندانش در حمله به شهرک انصار در جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس الاخباریه، منابع لبنانی اعلام کردند که در حملهٔ بامداد امروز رژیم صهیونیستی به شهرک «انصار» در جنوب لبنان یک مادر و تمام فرزندانش به شهادت رسیدند.

این درحالی است که ساعتی قبل، وزارت بهداشت لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد که بر اساس آمار اولیه حمله اسرائیل به شهرک دیر الزهرانی در شهرستان النبطیه در جنوب لبنان دو نفر شهید شدند.

این وزارتخانه اشاره کرد که در این حمله ۹ نفر دیگر نیز زخمی شدند.

وزارت بهداشت لبنان افزود که در حملات اسرائیل به شهرک‌های انصار و دیر الزهرانی در جنوب کشور ۹ نفر شهید و چندین نفر مجروح شدند.