مهروی‌پور: گرانی، مردم را شرمنده کرده است

اصفهان -عضو شورای شهر اصفهان گفت:اگرهمان‌طور که در میدان جنگ نظامی ایستادیم امروز با گرانی و تورم مقابله نکنیم دشمن ما را از نظر اقتصادی خلع سلاح می‌کند چرا که گرانی مردم را شرمنده کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام منوچهر مهروی پور پیش از ظهر یکشنبه در تذکری در دویست و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: در جنگ ۱۲ روزه، کشور با وحدت و انسجام در برابر دشمن ایستاد، اما امروز برخی تصمیم‌ها و رویه‌ها ناخواسته همان کاری را می‌کند که دشمن در پی آن است؛ فشار اقتصادی بر مردم.

وی با بیان اینکه تورم مزمن و افزایش لجام‌گسیخته قیمت‌ها، معیشت مردم را به شدت تحت تأثیر قرار داده است، افزود: شرایط به جایی رسیده که حتی مناسبت‌های ساده‌ای مانند شب یلدا برای برخی خانواده‌ها تبدیل به دغدغه و شرمندگی شده است؛ وقتی شهروندی می‌گوید «کاش یلدا زودتر تمام شود»، این یک زنگ خطر جدی برای مسئولان است.

عضو شورای شهر اصفهان با تأکید بر مسئولیت دولت و مجلس در این شرایط، تصریح کرد: مردم دیگر با وعده‌ها قانع نمی‌شوند؛ انتظار اقدام فوری برای تأمین نیازهای اولیه، کنترل بازار و کاهش فشار اقتصادی را دارند. کمبود برخی اقلام اساسی در بازار، از جمله برنج، در این شرایط قابل پذیرش نیست و نیازمند ورود جدی متولیان است.

وی اضافه کرد: شورای شهر خود را جدا از مردم نمی‌داند و همواره در کنار آنان ایستاده است. شورا و شهرداری این آمادگی را دارند که هر اقدامی در توان مدیریت شهری برای کاهش فشار اقتصادی و کمک به معیشت شهروندان است، به‌صورت عملی دنبال کنند.

مهروی پور در بخش دیگری از سخنانش به دغدغه مسکن کارکنان شهرداری اشاره کرد و گفت: با سطح فعلی حقوق، خانه‌دار شدن برای بسیاری از کارکنان و کارگران شهرداری به یک آرزوی دور تبدیل شده است. انتظار داریم مجموعه شهرداری با تدابیر ویژه، مسیر تأمین مسکن کارکنان را هموار کند.

وی خاطرنشان کرد: پیگیری موضوع تعاونی مسکن کارکنان در سازمان‌ها، مناطق و معاونت‌های مختلف در دستور کار قرار دارد و امیدواریم با استمرار جلسات و تصمیم‌های عملی، این موضوع به نتیجه قابل قبول برسد و گزارش آن به شورا ارائه شود.

