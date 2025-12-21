به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام منوچهر مهروی پور پیش از ظهر یکشنبه در تذکری در دویست و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: در جنگ ۱۲ روزه، کشور با وحدت و انسجام در برابر دشمن ایستاد، اما امروز برخی تصمیمها و رویهها ناخواسته همان کاری را میکند که دشمن در پی آن است؛ فشار اقتصادی بر مردم.
وی با بیان اینکه تورم مزمن و افزایش لجامگسیخته قیمتها، معیشت مردم را به شدت تحت تأثیر قرار داده است، افزود: شرایط به جایی رسیده که حتی مناسبتهای سادهای مانند شب یلدا برای برخی خانوادهها تبدیل به دغدغه و شرمندگی شده است؛ وقتی شهروندی میگوید «کاش یلدا زودتر تمام شود»، این یک زنگ خطر جدی برای مسئولان است.
عضو شورای شهر اصفهان با تأکید بر مسئولیت دولت و مجلس در این شرایط، تصریح کرد: مردم دیگر با وعدهها قانع نمیشوند؛ انتظار اقدام فوری برای تأمین نیازهای اولیه، کنترل بازار و کاهش فشار اقتصادی را دارند. کمبود برخی اقلام اساسی در بازار، از جمله برنج، در این شرایط قابل پذیرش نیست و نیازمند ورود جدی متولیان است.
وی اضافه کرد: شورای شهر خود را جدا از مردم نمیداند و همواره در کنار آنان ایستاده است. شورا و شهرداری این آمادگی را دارند که هر اقدامی در توان مدیریت شهری برای کاهش فشار اقتصادی و کمک به معیشت شهروندان است، بهصورت عملی دنبال کنند.
مهروی پور در بخش دیگری از سخنانش به دغدغه مسکن کارکنان شهرداری اشاره کرد و گفت: با سطح فعلی حقوق، خانهدار شدن برای بسیاری از کارکنان و کارگران شهرداری به یک آرزوی دور تبدیل شده است. انتظار داریم مجموعه شهرداری با تدابیر ویژه، مسیر تأمین مسکن کارکنان را هموار کند.
وی خاطرنشان کرد: پیگیری موضوع تعاونی مسکن کارکنان در سازمانها، مناطق و معاونتهای مختلف در دستور کار قرار دارد و امیدواریم با استمرار جلسات و تصمیمهای عملی، این موضوع به نتیجه قابل قبول برسد و گزارش آن به شورا ارائه شود.
