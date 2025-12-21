فرماندار بوشهر: توسعه فضاهای آموزشی در دولت چهاردهم شتاب گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری ظهر یکشنبه در آئین کلنگ‌زنی مدرسه ۱۲ کلاسه زنده‌یاد بانو شاکر درگاه، در خصوص ضرورت توسعه فضاهای آموزشی در محلات جنوبی شهر اظهار کرد: سیاست‌های دولت چهاردهم، رئیس جمهور و استاندار استان بوشهر بر گسترش زیرساخت‌های آموزشی در سطح استان متمرکز است و خوشبختانه بوشهر در زمره استان‌های پیشتاز در امر مدرسه‌سازی قرار گرفته است.

وی با تأکید بر اهمیت ایفای مسئولیت‌های اجتماعی توسط شرکت‌های دولتی و خصوصی تصریح کرد: ورود فعالانه بخش‌های مختلف به این عرصه می‌تواند بخش قابل توجهی از مشکلات فرهنگی، اجتماعی و آموزشی جامعه را مرتفع سازد و زمینه ارتقای سطح کیفیت آموزش را فراهم آورد.

وی ضمن تقدیر از اقدام ارزشمند شرکت آزمایشگاهی شاخه زیتون لیان که به‌عنوان یکی از مجموعه‌های معتبر آزمایشگاه استاندارد کشور در این حوزه مشارکت کرده است، بیان کرد: این اقدام نمونه‌ای بارز از تعهد اجتماعی و مسئولیت‌پذیری بخش خصوصی و دولتی در مسیر ارتقای سطح آموزش و فرهنگ عمومی است.

وی خاطرنشان کرد: توسعه پایدار فضاهای آموزشی نیازمند هم‌افزایی و همراهی تمامی دستگاه‌ها و نهادهاست و امید می‌رود با تداوم این روند، شاهد شکوفایی ظرفیت‌های علمی و فرهنگی در محلات جنوبی و سراسر بوشهر باشیم.