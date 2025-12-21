به گزارش خبرگزاری مهر، این بخش از جشنواره ویژه شاعرانی است که آثارشان هنوز در قالب کتاب منتشر نشده است. متقاضیان میتوانند برای شرکت در این جشنواره ۵ شعر در قالبهای مختلف معاصر (مانند غزل، سپید، نیمایی و …) ارسال کنند. شرط اصلی آن است که این آثار پیشتر در هیچ جشنوارهای برگزیده یا در نشریات و کتابها چاپ نشده باشند.
جشنواره بینالمللی شعر فجر با هدف تعالی و ارتقای شعر امروز، از سال ۱۳۸۵ تاکنون هر سال میزبان کاروان شعر پارسی بوده و بیستمین دوره آن نیز زمستان امسال (۱۴۰۴) برگزار میشود. این جشنواره، علاوهبر همسخنی با شاعران مطرح معاصر ایران، با هدف معرفی و شناخت شاعران جوان سرزمین عزیزمان و گسترش همدلی و همزبانی با پارسیگویان سراسر دنیا تدارک دیده شده است.
علاوهبر بخش اصلی و بخش جنبی، بخش ویژه این دوره از جشنواره، به مناسبت هزار و پانصدمین سال میلاد پیامبر اعظم (ص)، با عنوان «ماه مجلس» به آثاری میپردازد که جلوههای ادبی شخصیت پیامبر اکرم (ص) را بازتاب دهند.
بیستمین دوره جشنواره بینالمللی شعر فجر زمستان امسال (۱۴۰۴) برگزار میشود و برگزیدگان در مراسم اختتامیه معرفی و علاوه بر دریافت تندیس و لوح یادبود، جایزه نقدی نیز دریافت خواهند کرد.
علاقهمندان جهت ثبتنام و ارسال اثر در بخش جنبی جشنواره میتوانند به نشانی https://survey.porsline.ir/s/Es۶۲oon مراجعه کنند.
