ساخت سلاح ارواح در آمریکا ممنوع شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، کمیته قضایی مجلس این ایالت در روزهای گذشته رای به تصویب لایحه ای در این زمینه داده بود تا برای تصمیم‌گیری نهایی به صحن علنی مجلس نمایندگان برود. قانون پیشنهادی مذکور استفاده از چاپگرهای سه بعدی یا فناوری مشابه را برای ساخت اسلحه یا تجهیزات آن ممنوع می کند.

سلاح ارواح به طور معمول با چاپگرهای سه بعدی یا ماشین های مشابه بدون شماره سریال ساخته می شوند و به همین دلیل نمی توان آنها را ردیابی کرد و به مالک خود اجازه می دهد الزامات فدرال برای خرید سلاح را دور بزند.

این لایحه استفاده از چاپگر سه بعدی برای ساخت اسلحه، خشاب‌های با ظرفیت بالا و سایر اجزای مرتبط هدف قرار می‌دهد و علاوه بر آن در اختیار داشتن یا توزیع دستورالعمل ساخت اسلحه به این شکل را ممنوع می کند. با این وجود قوانین مذکور برای تولید کنندگان مجاز فدرال استثنا قائل شده است.

لیندزی گلیچریست پشتیبان این لایحه در بیانیه ای خبری گفت: سلاح های ارواح به طور روزافزونی در صحنه های جرم یافت می شوند و همین امر ردیابی مضنون را برای نیروهای مجری قانون سخت تر می کند زیرا اسلحه قابل ردیابی نیست.

ایالت کلورادو پیش از این لایحه با تصویب قانونی در 2023 میلادی مالکیت سلاح اروح یا ساختن قالب های آنها را ممنوع کرده بود. هرچند قانون پیشین زیربنایی را ایجاد کرده بود اما لایحه جدید گام بعدی در این زمینه به حساب می آید زیرا با هدف گرفتن سلاح ارواح حتی قبل از آنکه ساخته شوند، گستره بیشتری دارد. طبق این لایحه نقض قانون برای نخستین بار بزه تلقی می شود اما تکرار جرم اتهامی جنایی و سنگین خواهد بود.