تغییر نام حسینیه معلی به مهدیه معلی؛ افتتاحیه در شب ۲۷ رجب

نام برنامه تلویزیونی «حسینیه معلی» که همزمان با اعیاد شعبانیه روی آنتن می رود به «مهدیه معلی» تغییر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نام برنامه تلویزیونی «حسینیه معلی» که همزمان با اعیاد شعبانیه روی آنتن می‌رود به «مهدیه معلی» تغییر کرد. این برنامه با محوریت شادی و سرور اهل‌بیت (ع) و با تمرکز بر مناسبت‌های شعبانیه تولید شده است.

نجم‌الدین شریعتی، مجری برنامه، با اعلام پایان ضبط مهدیه معلی گفت: ضبط این برنامه شب گذشته به پایان رسید و «مهدیه معلی» ویژه اعیاد شعبانیه و نیمه شعبان آماده پخش شده است.

بر اساس اعلام عوامل برنامه، افتتاحیه «مهدیه معلی» در شب ۲۷ رجب (جمعه ۲۶ دی) برگزار می‌شود و پخش آن از پنجشنبه ۲ بهمن، هم‌زمان با شب ولادت امام حسین (ع)، آغاز شده و تا نیمه شعبان از شبکه سه سیما ادامه خواهد داشت

فاطمه علی آبادی

