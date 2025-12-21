به گزارش خبرنگار مهر، حسین فروتنی ظهر یکشنبه در بازدید واحدهای صنفی میامی از پلمب یک واحد خدمات بین راهی در این شهرستان خبر داد و اظهار داشت: برای متصدی این واحد پرونده قضائی نیز تشکیل شده است.

وی با تاکید بر اینکه قبل از پلمب ابتدا تذکرات لازم به این مجتمع داده شده بود، افزود: متأسفانه هیچ اقدام مؤثری در راستای رفع نواقص از سوی متصدی مجتمع انجام نگرفته بود.

دادستان عمومی و انقلاب میامی عدم رعایت بهداشت و تخلفات زیست محیطی را دلیل توقف فعالیت این واحد بین راهی دانست و اظهار داشت: این مجتمع می‌بایست طبق اخطاریه موارد لازم را اصلاح کند که با وجود هشدارها هیچ‌کدام رفع نواقص نشده بود.

فروتنی هدف این اقدام را صیانت از سلامت و بهداشت عمومی مردم دانست و تصریح کرد: پرونده تهدید علیه بهداشت عمومی برای متصدی در دادسرای میامی تشکیل شده است.

وی سلامت مردم را خط قرمز عنوان کرد و ادامه داد: با هر گونه موارد تهدید کننده سلامت مردم در حوزه این شهرستان به طور جد برخورد و اقدامات قانونی و قضائی در انتظار آنها خواهد بود.