  1. استانها
  2. سمنان
۳۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۴۴

پلمب مجتمع بین‌راهی میامی به‌دلیل تخلف بهداشتی و زیست‌محیطی

پلمب مجتمع بین‌راهی میامی به‌دلیل تخلف بهداشتی و زیست‌محیطی

میامی- دادستان عمومی و انقلاب میامی از پلمب یک مجتمع خدمات بین‌راهی در این شهرستان خبر داد و علت این اقدام را تخلفات گسترده در حوزه رعایت موازین بهداشتی و زیست‌محیطی اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فروتنی ظهر یکشنبه در بازدید واحدهای صنفی میامی از پلمب یک واحد خدمات بین راهی در این شهرستان خبر داد و اظهار داشت: برای متصدی این واحد پرونده قضائی نیز تشکیل شده است.

وی با تاکید بر اینکه قبل از پلمب ابتدا تذکرات لازم به این مجتمع داده شده بود، افزود: متأسفانه هیچ اقدام مؤثری در راستای رفع نواقص از سوی متصدی مجتمع انجام نگرفته بود.

دادستان عمومی و انقلاب میامی عدم رعایت بهداشت و تخلفات زیست محیطی را دلیل توقف فعالیت این واحد بین راهی دانست و اظهار داشت: این مجتمع می‌بایست طبق اخطاریه موارد لازم را اصلاح کند که با وجود هشدارها هیچ‌کدام رفع نواقص نشده بود.

فروتنی هدف این اقدام را صیانت از سلامت و بهداشت عمومی مردم دانست و تصریح کرد: پرونده تهدید علیه بهداشت عمومی برای متصدی در دادسرای میامی تشکیل شده است.

وی سلامت مردم را خط قرمز عنوان کرد و ادامه داد: با هر گونه موارد تهدید کننده سلامت مردم در حوزه این شهرستان به طور جد برخورد و اقدامات قانونی و قضائی در انتظار آنها خواهد بود.

کد خبر 6697265

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها