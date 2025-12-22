  1. استانها
  2. البرز
۱ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۵۵

پایان جولان پاتوق‌های موادفروشی در قلب رجایی شهر

پایان جولان پاتوق‌های موادفروشی در قلب رجایی شهر

کرج-فرمانده انتظامی شهرستان کرج از دستگیری یک نفر مواد فروش سابقه دار و کشف مقادیری مواد مخدر در منطقه رجایی شهر این شهرستان خبر داد.‌

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پیمان گودرزی اظهار کرد: در پی شکایت شهروندان مبنی بر توزیع مواد مخدر در محدوده رجایی شهر، رسیدگی به صورت ویژه در دستور کار مأموران کلانتری ۱۵ قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان کرج گفت: مأموران پس از شناسایی پاتوق یک فروشنده مواد مخدر و هماهنگی با مقام قضائی توانستند یک نفر مواد فروش سابقه دار را دستگیر و پس از بازرسی از محل انواع مواد مخدر به وزن تقریبی ۴ کیلو گرم را کشف کنند.

این مقام انتظامی با اشاره به تشکیل پرونده برای متهم دستگیر شده و ارجاع به مرجع قضائی، از شهروندان خواست برای ریشه کن کردن مواد مخدر با مجموعه انتظامی همکاری لازم را داشته باشند و هر گونه اطلاعات و اخبار در این زمینه را به سامانه پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.

کد خبر 6698193

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها