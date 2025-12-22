به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پیمان گودرزی اظهار کرد: در پی شکایت شهروندان مبنی بر توزیع مواد مخدر در محدوده رجایی شهر، رسیدگی به صورت ویژه در دستور کار مأموران کلانتری ۱۵ قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان کرج گفت: مأموران پس از شناسایی پاتوق یک فروشنده مواد مخدر و هماهنگی با مقام قضائی توانستند یک نفر مواد فروش سابقه دار را دستگیر و پس از بازرسی از محل انواع مواد مخدر به وزن تقریبی ۴ کیلو گرم را کشف کنند.

این مقام انتظامی با اشاره به تشکیل پرونده برای متهم دستگیر شده و ارجاع به مرجع قضائی، از شهروندان خواست برای ریشه کن کردن مواد مخدر با مجموعه انتظامی همکاری لازم را داشته باشند و هر گونه اطلاعات و اخبار در این زمینه را به سامانه پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.