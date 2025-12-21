ضرورت نوسازی بیشتر ناوگان فرسوده تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، در سیصد و هشتاد و یکمین جلسه رسمی شورای ششم، ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، شهدای مدافع امنیت، شهدای مدافع حرم، شهدای عزیز جنگ تحمیلی دوازده روزه، به‌ویژه رزمندگان و فرماندهان عالی‌رتبه و همچنین شهدای دانشمند هسته‌ای و همچنین نثار درود به ارواح پاک شهدای غزه و فلسطین و لبنان و یمن، در ابتدا با اشاره به فرارسیدن روز حمل‌ونقل و برگزاری جلسات متعدد در سطح ملی، گفت: موضوع فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل کشور، از جمله تهران، مسئله‌ای جدی است که نیازمند تصمیم‌گیری و اقدام اساسی است.

وی با بیان اینکه در جلساتی با حضور رئیس‌جمهور نیز بر این موضوع تأکید شده است، افزود: ناوگان حمل‌ونقل تهران با تمام محدودیت‌ها همچنان در حال خدمت‌رسانی به مردم است، اما این به معنای مطلوب بودن وضعیت نیست؛ مترو و اتوبوسرانی تهران با کمبود شدید تجهیزات و فرسودگی ناوگان مواجه‌اند.

رئیس شورای شهر تهران با اشاره به وضعیت واگن‌های مترو اظهار کرد: افزایش تعداد واگن‌های مترو یک ضرورت است و همچنان منتظر ورود واگن‌های جدید هستیم؛ صحبت‌هایی درباره ورود ۲ هزار واگن به کشور مطرح شده و امیدواریم این وعده‌ها هرچه زودتر عملیاتی شده و شاهد بهره‌برداری از آن‌ها باشیم.

چمران ادامه داد: در کنار واردات، باید ساخت واگن‌های داخلی نیز با جدیت دنبال شود تا به خودکفایی در این حوزه برسیم.

وی تأکید کرد: در حال حاضر بخش قابل توجهی از ناوگان مترو و اتوبوسرانی تهران فرسوده است؛ به‌طوری‌که بسیاری از قطارهای دوکابین که بیشترین حجم جابه‌جایی مسافران را بر عهده دارند، عمر مفید ۸ تا ۱۰ ساله خود را پشت سر گذاشته‌اند.

چمران همچنین ابراز امیدواری کرد که وضعیت اتوبوس‌ها نیز مشابه واگن‌های مترو دچار فرسودگی است و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی باید در اولویت قرار گیرد تا بتوانیم ناوگانی به‌روز، ایمن و در شأن شهروندان تهرانی فراهم کنیم.

وی در ادامه با اشاره به بیست‌ونهم آذرماه، که این روز به عنوان روز تجلیل از شهید محمدجواد تندگویان نام گرفته گفت: شهید تندگویان از جمله شهدای والامقامی است که به دلیل شهادت در دوران اسارت، روز شهادت مشخصی برای ایشان ثبت نشده و به همین دلیل این روز را به عنوان روز بزرگداشت این شهید عزیز نام‌گذاری شده است.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران افزود: شهید تندگویان که به عنوان وزیر نفت دولت شهید جمهور محمدعلی رجایی بود در مسیر مأموریت و در راه آبادان به اسارت نیروهای بعثی عراق درآمد. دشمن او را در حالی که از مأموریت خود بازمی‌گشت، دستگیر کرد و این شهید بزرگوار در همان دوران اسارت به شهادت رسید.

وی با تأکید بر جایگاه والای این شهید گفت: این شهید بزرگ، نماد ایستادگی، تعهد و مظلومیت فرزندان انقلاب اسلامی است. یاد و نام وی و همه شهدای دوران دفاع مقدس را گرامی می‌داریم.

چمران در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به فرا رسیدن شب یلدا گفت: امروز یکشنبه و بر اساس تقویم رسمی کشور، شب یلدا است؛ شبی که همواره در فرهنگ ایرانی نماد همدلی، صله‌رحم و کنار هم بودن خانواده‌ها بوده است.

وی افزود: همان‌گونه که برای آئین‌های شب یلدا، دید و بازدیدهای خانوادگی و پاسداشت سنت‌های کهن ایرانی اهمیت قائل هستیم، شایسته است محبت، همدلی و رسیدگی به فقرا و نیازمندان نیز در این ایام افزایش یابد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران تأکید کرد: امیدواریم همه خانواده‌ها، به‌ویژه اقشار کم‌برخوردار، در شادی‌های این شب سهیم شوند و شب یلدا به فرصتی برای گسترش مهربانی و مشارکت اجتماعی در سطح جامعه تبدیل شود.

وی در ادامه با اشاره به فرارسیدن سالروز ولادت حضرت امام محمد باقر (علیه‌السلام)، این مناسبت را به پیشگاه حضرت ولی‌عصر (عج)، مقام معظم رهبری و عموم مسلمانان، به‌ویژه مردم شریف تهران تبریک و تهنیت گفت و با یادآوری هم‌زمانی این مناسبت با شب لیله‌الرغائب افزود: نخستین شب جمعه ماه رجب که به لیله‌الرغائب مشهور شده است، از شب‌های پرفضیلت است و امیدواریم همگان از اعمال و دعاهای وارد شده در این شب غافل نمانند و به برکت آن، به آرزوهای خود دست یابند.

رئیس شورا همچنین با گرامی‌داشت یاد رئیس‌جمهور فقید، شهید سیدابراهیم رئیسی گفت: شایسته است در چنین ایامی یاد و خاطره این شهید بزرگوار را گرامی بداریم و از خدمات ارزنده و ماندگار وی تجلیل کنیم.

وی اضافه کرد: ملت ایران قدر این شهید بزرگوار را به‌خوبی می‌شناسد و برخی سخنان و حاشیه‌سازی‌ها هیچ جایگاهی در پیشگاه ملت ندارد؛ شهید رئیسی شخصیتی سازنده، متعهد و عمیقاً ایرانی بود و ما این صفات برجسته را ارج می‌نهیم.

چمران با اشاره به شهادت یکی از نیروهای فداکار جمعیت هلال‌احمر در استان فارس گفت: متأسفانه یکی از امدادگران هلال‌احمر هنگام امدادرسانی به سیل‌زدگان شهرستان جهرم جان خود را از دست داد و به مقام والای شهادت نائل آمد.

وی با گرامی‌داشت یاد این شهید خدمت تصریح کرد: این امدادگر ایثارگر در مسیر خدمت‌رسانی و کمک به هم‌وطنان آسیب‌دیده، جان خود را فدای وظیفه انسانی و الهی خویش کرد و نام او در زمره خادمان صادق ملت ایران ماندگار شد.

رئیس شورا در فراز پایانی سخنان خود در صحن علنی شورا با اشاره به وضعیت فاجعه‌بار و دردناک مردم غزه، به‌ویژه کودکان، گفت: متأسفانه کودکان غزه در شرایطی به‌سر می‌برند که بازگو کردن آن بسیار دشوار است؛ شرایطی غیرانسانی، همراه با بمباران، گرسنگی، آوارگی و نبود حداقل امکانات زندگی؛ ولی در همین شرایط بسیار بسیار نامناسب که قابل بازگو کردن نیست، یک نوجوان اهل غزه در میانه جنگ حافظ کل قرآن مجید شده است.

وی افزود: این موضوع به‌خوبی نشان‌دهنده پیوند عمیق مردم غزه، به‌ویژه نسل نوجوان، با مکتب اسلام و قرآن است.

چمران ادامه داد: همین ایمان، هویت و پایبندی به اسلام است که دلیل اصلی کینه‌ورزی رژیم صهیونیستی و تلاش آن برای کشتار جمعی مردم غزه، به‌خصوص کودکان، شده است؛ فجایعی که امروز در برابر چشم جهانیان در حال وقوع است.

وی همچنین با اشاره به شرایط سخت زندگی مردم غزه نیز تصریح کرد: کودکان و خانواده‌های غزه در زیر پارچه‌ها و سرپناه‌های موقت، در سیل و باران، در میان بمباران‌ها و گلوله‌باران‌های مستمر رژیم صهیونیستی زندگی می‌کنند؛ شرایطی طاقت‌فرسا که وجدان بشری را به چالش می‌کشد.

رئیس شورا با انتقاد از سکوت کشورهای اسلامی گفت: متأسفانه بسیاری از کشورهای به‌ظاهر مسلمان و حتی برخی کشورهای عربی، بویژه ۸ کشوری که با این رژیم منحوس دست بیعت داده‌اند، همه این جنایات را می‌بینند و با این حال هنوز برخی از آن‌ها با رژیم صهیونیستی روابط رسمی دارند؛ موضوعی که مایه تعجب، شرمساری و سرشکستگی جهان اسلام است.

چمران در پایان با تقدیر از مردم یمن اظهار داشت: در مقابل این سکوت، شجاعت و غیرت مردم یمن قابل تحسین است که این هفته نیز با برگزاری تظاهرات گسترده، حمایت خود را از مردم غزه و فلسطین اعلام کردند. به همه آنان سلام و درود می‌فرستیم و از خداوند متعال پیروزی را برای مردم مظلوم فلسطین مسئلت داریم.