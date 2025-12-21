۲۰ درصد مدارس استان قم بالای ۴۰ سال عمر دارند

به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا اجتهادی ظهر یکشنبه در آئین بهره‌برداری از مدرسه روستایی شهید حسن قربانی در بخش کهک اظهار کرد: این پروژه آموزشی با رعایت کامل ضوابط فنی و استانداردهای لازم اجرا شده و امروز شاهد مدرسه‌ای ایمن، مجهز و متناسب با نیاز دانش‌آموزان منطقه هستیم.



وی افزود: کلاس‌های آموزشی مناسب، محوطه‌ای امن، فضای بازی استاندارد و سرویس‌های بهداشتی مطلوب از ویژگی‌های این مدرسه است که شرایط مناسبی را برای تحصیل دانش‌آموزان فراهم کرده است.



مدیرکل نوسازی مدارس قم با اشاره به وضعیت کلی کشور و استان در سال‌های اخیر گفت: هرچند محدودیت‌های اقتصادی و اعتباری در سال‌های گذشته وجود داشت، اما توجه دولت به حوزه آموزش و پرورش و حضور فعال خیرین مدرسه‌ساز باعث شد روند توسعه فضاهای آموزشی در استان قم متوقف نشود و با شتاب قابل قبولی ادامه یابد.



وی افزود: در حال حاضر حدود ۶۰ پروژه آموزشی در سطح استان قم در دست اجراست که نزدیک به نیمی از این پروژه‌ها با مشارکت مستقیم خیرین مدرسه‌ساز پیش می‌رود.



اجتهادی با اشاره به شاخص سرانه فضای آموزشی بیان کرد: شهرستان کهک از نظر سرانه آموزشی، وضعیتی مطلوب‌تر از میانگین استانی و حتی کشوری دارد و سرانه فضای آموزشی آن حدود ۲ مترمربع بالاتر از متوسط استان قم است.



وی تصریح کرد: با وجود این وضعیت مناسب، یکی از چالش‌های مهم استان قم، فرسودگی بخشی از فضاهای آموزشی است به‌گونه‌ای که حدود ۲۰ درصد مدارس استان دارای عمر بیش از ۴۰ تا ۵۰ سال هستند و نیاز به بازسازی یا نوسازی دارند.



مدیرکل نوسازی مدارس قم با تأکید بر ضرورت مشارکت عمومی افزود: برای آنکه فضاهای آموزشی استان قم به شأن واقعی این استان برسد، نیازمند همراهی بیشتر مردم و خیرین هستیم؛ همان سرمایه‌های اجتماعی ارزشمندی که همواره پشتیبان آموزش و پرورش بوده‌اند.



وی خاطرنشان کرد: هدف‌گذاری مجموعه نوسازی مدارس استان این است که سرانه فضای آموزشی قم دست‌کم به میانگین کشوری مدارس ۱۲ کلاسه برسد، هدفی که با تداوم حمایت دولت و مشارکت مردمی، قابل تحقق خواهد بود.



اجتهادی در ادامه از تعریف دو پروژه آموزشی جدید در شهرستان کهک خبر داد و گفت: با پیگیری فرماندار کهک به‌عنوان رئیس نهضت توسعه عدالت آموزشی شهرستان، برنامه‌ریزی شده است این پروژه‌ها نیز با محوریت مشارکت خیرین اجرایی شود تا کمبودهای موجود در این حوزه برطرف گردد.