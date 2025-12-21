  1. استانها
هندویان: خیرین مدرسه ساز نقش کلیدی در تحقق عدالت آموزشی دارند

قم- سخنگوی مجمع خیرین مدرسه‌ساز کشور با تأکید بر اهمیت مشارکت مردمی در حوزه آموزش، نقش خیرین را در پیشبرد عدالت آموزشی تعیین‌کننده دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل هندویان ظهر یکشنبه در آئین بهره‌برداری از مدرسه نوساز روستای بیدهند اظهار کرد: آنچه امروز انسان در مسیر خدمت و توفیق به دست می‌آورد، ریشه در اخلاص، نیت پاک و دعاهای خیر به‌ویژه دعای مادران دارد و اقدامات خیرخواهانه زمانی ارزشمند است که با نگاهی انسانی و الهی انجام شود.

وی افزود: مدرسه‌سازی تنها احداث یک ساختمان نیست، بلکه تلاشی ماندگار برای ساخت آینده فرزندان این سرزمین و پاسداشت کرامت انسانی است و همین نگاه، ارزش واقعی کار خیر را معنا می‌بخشد.

سخنگوی مجمع خیرین مدرسه‌ساز کشور با اشاره به وضعیت مدرسه قدیمی این روستا گفت: واحد آموزشی پیشین از نظر فنی و ایمنی دچار فرسودگی جدی شده بود و بررسی‌های کارشناسی نشان داد که ادامه استفاده از آن به صلاح دانش‌آموزان نیست و تخریب و نوسازی، تنها گزینه منطقی و ایمن به شمار می‌رفت.

وی افزود: با همراهی خیرین و همکاری اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قم، تصمیم بر ساخت مدرسه‌ای جدید و در شأن دانش‌آموزان روستای بیدهند گرفته شد، مدرسه‌ای که امروز به‌عنوان یک فضای آموزشی استاندارد و مجهز در اختیار دانش‌آموزان قرار دارد.

هندویان با تشریح ویژگی‌های این واحد آموزشی تصریح کرد: این مدرسه از کلاس‌های استاندارد، تأسیسات و موتورخانه به‌روز، سرویس‌های بهداشتی مناسب، نور طبیعی کافی، تجهیزات آموزشی کامل و زیرساخت‌های ارتباطی از جمله اینترنت برخوردار است و تمامی الزامات یک فضای آموزشی ایمن در آن پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: اجرای این پروژه طی حدود ۹ ماه و با مدیریت فنی دقیق انجام شد و نتیجه آن، احداث مدرسه‌ای ایمن، کارآمد و متناسب با نیازهای آموزشی دانش‌آموزان این منطقه است.

عضو مجمع خیرین مدرسه‌ساز استان قم با طرح یک مطالبه آموزشی افزود: این مدرسه در حال حاضر در مقطع ابتدایی فعالیت می‌کند، اما ظرفیت لازم برای توسعه و راه‌اندازی یک مقطع تحصیلی دیگر را نیز دارد و انتظار می‌رود با برنامه‌ریزی آموزش و پرورش، امکان ادامه تحصیل دانش‌آموزان در همین روستا فراهم شود.

وی گفت: زیرساخت‌های لازم برای این توسعه فراهم شده و با تأمین برخی تجهیزات جزئی، می‌توان بهره‌برداری کامل‌تری از این مجموعه آموزشی داشت تا دانش‌آموزان برای ادامه تحصیل ناچار به رفت‌وآمد به روستاهای مجاور نباشند.

هندویان در پایان تأکید کرد: اقدامات خیرخواهانه در حوزه مدرسه‌سازی، نقشی تعیین‌کننده در توسعه فرهنگی و اجتماعی دارد و مجمع خیرین مدرسه‌ساز همواره از چنین حرکت‌های ارزشمند و انسان‌محور حمایت خواهد کرد.

