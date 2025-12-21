هندویان: خیرین مدرسه ساز نقش کلیدی در تحقق عدالت آموزشی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل هندویان ظهر یکشنبه در آئین بهره‌برداری از مدرسه نوساز روستای بیدهند اظهار کرد: آنچه امروز انسان در مسیر خدمت و توفیق به دست می‌آورد، ریشه در اخلاص، نیت پاک و دعاهای خیر به‌ویژه دعای مادران دارد و اقدامات خیرخواهانه زمانی ارزشمند است که با نگاهی انسانی و الهی انجام شود.



وی افزود: مدرسه‌سازی تنها احداث یک ساختمان نیست، بلکه تلاشی ماندگار برای ساخت آینده فرزندان این سرزمین و پاسداشت کرامت انسانی است و همین نگاه، ارزش واقعی کار خیر را معنا می‌بخشد.



سخنگوی مجمع خیرین مدرسه‌ساز کشور با اشاره به وضعیت مدرسه قدیمی این روستا گفت: واحد آموزشی پیشین از نظر فنی و ایمنی دچار فرسودگی جدی شده بود و بررسی‌های کارشناسی نشان داد که ادامه استفاده از آن به صلاح دانش‌آموزان نیست و تخریب و نوسازی، تنها گزینه منطقی و ایمن به شمار می‌رفت.



وی افزود: با همراهی خیرین و همکاری اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قم، تصمیم بر ساخت مدرسه‌ای جدید و در شأن دانش‌آموزان روستای بیدهند گرفته شد، مدرسه‌ای که امروز به‌عنوان یک فضای آموزشی استاندارد و مجهز در اختیار دانش‌آموزان قرار دارد.



هندویان با تشریح ویژگی‌های این واحد آموزشی تصریح کرد: این مدرسه از کلاس‌های استاندارد، تأسیسات و موتورخانه به‌روز، سرویس‌های بهداشتی مناسب، نور طبیعی کافی، تجهیزات آموزشی کامل و زیرساخت‌های ارتباطی از جمله اینترنت برخوردار است و تمامی الزامات یک فضای آموزشی ایمن در آن پیش‌بینی شده است.



وی ادامه داد: اجرای این پروژه طی حدود ۹ ماه و با مدیریت فنی دقیق انجام شد و نتیجه آن، احداث مدرسه‌ای ایمن، کارآمد و متناسب با نیازهای آموزشی دانش‌آموزان این منطقه است.



عضو مجمع خیرین مدرسه‌ساز استان قم با طرح یک مطالبه آموزشی افزود: این مدرسه در حال حاضر در مقطع ابتدایی فعالیت می‌کند، اما ظرفیت لازم برای توسعه و راه‌اندازی یک مقطع تحصیلی دیگر را نیز دارد و انتظار می‌رود با برنامه‌ریزی آموزش و پرورش، امکان ادامه تحصیل دانش‌آموزان در همین روستا فراهم شود.



وی گفت: زیرساخت‌های لازم برای این توسعه فراهم شده و با تأمین برخی تجهیزات جزئی، می‌توان بهره‌برداری کامل‌تری از این مجموعه آموزشی داشت تا دانش‌آموزان برای ادامه تحصیل ناچار به رفت‌وآمد به روستاهای مجاور نباشند.



هندویان در پایان تأکید کرد: اقدامات خیرخواهانه در حوزه مدرسه‌سازی، نقشی تعیین‌کننده در توسعه فرهنگی و اجتماعی دارد و مجمع خیرین مدرسه‌ساز همواره از چنین حرکت‌های ارزشمند و انسان‌محور حمایت خواهد کرد.