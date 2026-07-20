https://mehrnews.com/x3cCnr ۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۱ کد مطلب 6894124 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۱ تجمع مردم یاسوج در صد و چهلمین دومین شب دفاع از ولایت مردم یاسوج در صد و چهلمین دومین شب دفاع از ولایت و رهبری سنگر خیابان را رها نکردند. دریافت 165 MB کد مطلب 6894124 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع بزرگ هیئتهای مذهبی یاسوج در روز عاشورا برگزار میشود اجتماع بزرگ مردم شهر یاسوج در پانزدهمین سالروز حماسه «نهم دی» برگزار شد حماسه مردم دیار گروس در اجتماعات شبانه صد و چهل و دومین شب خروش مردم دیار شهید ابوالحسن کریمی در خیابان رونمایی از آلبوم صوتی «حسینیه فتح» در اجتماع بزرگ عزاداران حسینی یاسوج اجتماع بزرگ امت رسول الله(ص) در کهگیلویه و بویراحمد اجتماع شقایقهای دنا در کهگیلویه و بویراحمد برچسبها یاسوج تجمع مردمی جنگ رمضان
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