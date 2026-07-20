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۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۱

تجمع مردم یاسوج در صد و چهلمین دومین شب دفاع از ولایت

تجمع مردم یاسوج در صد و چهلمین دومین شب دفاع از ولایت

مردم یاسوج در صد و چهلمین دومین شب دفاع از ولایت و رهبری سنگر خیابان را رها نکردند.

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کد مطلب 6894124

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