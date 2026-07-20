دو کار بزرگ در فوتبال انجام دادم/ من را در ورزشگاه آزادی اعدام کنید!

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعهنویی در تازه ترین مصاحبه خود که دوشنبه شب در شبکه سه انجام شد، گفت: من حدود ۱۵ سال است که در چنین شرایط سخت و پرفشاری کار کردهام و به آن عادت دارم. هیچگاه نسبت به کسی عقدهگشایی، بخل یا حسادت نداشتهام. در عین حال به خوبی میدانیم که خودمان نیز ضعفها و مشکلاتی داریم و هیچگاه منکر آنها نبودهایم.
او تصریح کرد: همه از تیم ملی فرانسه انتظار قهرمانی دارند، اما همین تیم در دیدار ردهبندی شش گل دریافت کرد. فوتبال همین است و باید واقعبین بود. جایگاهی که امروز در آن قرار دارم، ماندگار نیست و همه مسئولیتها روزی به پایان میرسند.
سرمربی تیم ملی گفت: چه عدهای بپذیرند و چه نپذیرند، معتقدم دو کار بزرگ در فوتبال ایران انجام داد. اول این که در دوران حضورم در استقلال توانستم نگاه مدیران باشگاهها را تغییر دهم. همچنین یکی از دلایلی که امروز باشگاهها با اعتماد بیشتری به بازیکنان جوان میدان میدهند، صعود زودهنگام تیم ملی ایران به جام جهانی بود که این باور را تقویت کرد.
او افزود: دستاورد دیگر این بود که توانستم نگاه و باور مسئولان فدراسیون فوتبال را نسبت به مربیان داخلی تغییر دهم و ثابت کنم که مربیان ایرانی نیز توانایی هدایت تیم ملی در بالاترین سطح را دارند. تأکید میکنم که از نقد منصفانه استقبال میکنیم و هیچ مشکلی با نقد سازنده نداریم.
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با بیان اینکه همواره خود را پاسخگوی مردم دانسته است، اظهار کرد: بعد از جام جهانی و جام ملتها هیچ مربیای از مردم عذرخواهی نکرد، اما من دو بار از مردم عذرخواهی کردم و امروز هم خودم را شرمنده مردم میدانم.
وی ادامه داد: ما در جام ملتها همان نتیجهای را گرفتیم که بعدها مربی بعدی نیز به آن دست یافت، اما ما را کنار گذاشتند و همان نتایج برای مربی بعدی به گونهای دیگر تعبیر شد و از او یک قهرمان ملی ساختند.
قلعهنویی با انتقاد از برخی هجمهها علیه تیم ملی گفت: متأسفانه یک عده بیوطن و ایرانفروش وجود دارند که فقط به دنبال تخریب هستند.
تشریح برنامههای لجستیکی تیم ملی برای جام جهانی
سرمربی تیم ملی با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای حضور در جام جهانی اظهار داشت: ما هفت برنامه لجستیکی مختلف برای تیم ملی طراحی کرده بودیم، اما برخی که خودشان چنین برنامهای نداشتند، شروع به تخریب ما کردند.
وی افزود: فیفا در سه منطقه کمپهایی را به ما معرفی کرده بود و گروههای کارشناسی ما چندین ماه این کمپها را بهطور دقیق بررسی و آنالیز کردند. در نهایت نیز پیش از جام جهانی، همراه با سرپرست تیم ملی و سایر اعضای کادر، راهی آمریکا شدیم و بر اساس شش ماه مطالعه و بررسی، کمپ موردنظر خود را انتخاب کردیم.
قلعهنویی ادامه داد: پس از مدتی به ما اعلام کردند که تیم ملی آمریکا قصد دارد از همان کمپ استفاده کند و بدون اینکه نظر ما را جویا شوند، گفتند باید در کمپ دیگری مستقر شویم.
وی افزود: از آنجا که هومن افاضلی نیازی به دریافت ویزای آمریکا نداشت، از او خواستیم از کمپ جدید بازدید کند. او نیز پس از بازدید، فیلمها و گزارشهای لازم را برای ما ارسال کرد تا شرایط آن مجموعه را بررسی کنیم.
وظیفه من امید دادن به مردم است
سرمربی تیم ملی با اشاره به مسئولیت خود در قبال افکار عمومی گفت: وظیفه من این است که به مردم امید بدهم، نه اینکه داد و فریاد کنم یا پای رئیسجمهور را به میان بکشم.
وی تأکید کرد: اعتقاد دارم تیم ملی ایران توانایی و شایستگی حضور در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی را داشت.
برنامهریزی برای دیدار با اسپانیا و پرتغال
قلعهنویی درباره دیدارهای تدارکاتی تیم ملی اظهار داشت: پیش از آغاز جنگ، قرار بود برای برگزاری یک دیدار تدارکاتی راهی اسپانیا شویم. اعضای هیئترئیسه فدراسیون فوتبال تلاش زیادی انجام دادند و سفیران پرتغال و اسپانیا نیز همکاری خوبی داشتند تا بتوانیم با تیمهای ملی این دو کشور بازی کنیم.
وی ادامه داد: در دیدارهای دوستانه مقابل ازبکستان، تاجیکستان و روسیه با حضور تماشاگران به میدان رفتیم، اما بخش عمده مسابقات تدارکاتی ما بدون حضور تماشاگر برگزار شد.
تغییر برنامه اردوی تیم ملی از ترکیه به مکزیک
سرمربی تیم ملی خاطرنشان کرد: در مقطعی مجبور شدیم اردوی آمادهسازی خود را در آنتالیای ترکیه برگزار کنیم. تنها یک روز از حضور ما در ترکیه گذشته بود که با ما تماس گرفتند و اعلام کردند باید به مکزیک برویم.
وی افزود: از مسئولان خواستم برنامهریزی دقیقی برای این سفر انجام شود. پس از بررسیها، کمپی را در مکزیک انتخاب کردیم، اما بلافاصله همان کمپ در اختیار تیم ملی ترکیه قرار گرفت و در نهایت راهی شهر تیخوانا شدیم.
قلعهنویی در ادامه صحبتهای خود به تشریح سایر مسائل مربوط به روند آمادهسازی تیم ملی و برنامههای پیشروی این تیم پرداخت.
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با اشاره به مشکلات سفرهای تدارکاتی این تیم اظهار کرد: با پروازی راهی مکزیک شدیم که حدود دو ساعت صندلیهای هواپیما برق نداشت و در مجموع بیش از ۲۱ ساعت در مسیر بودیم. تعداد صندلیهای بیزینس نیز محدود بود و به همین دلیل همه اعضای کادر فنی و تیم در صندلیهای اکونومی نشستند.
وی ادامه داد: در مسیر بازگشت به ایران نیز ۱۲ ساعت در ترکیه معطل شدیم و این مسائل بخشی از سختیهایی بود که تیم ملی در مسیر آمادهسازی برای جام جهانی با آن روبهرو شد.
معطلی اعضای تیم ملی در آمریکا
قلعهنویی درباره حضور تیم ملی در آمریکا گفت: در بدو ورود به آمریکا از مهدی طارمی و سعید الهویی سؤالات زیادی پرسیده شد که همین موضوع باعث معطلی اعضای تیم شد.
وی افزود: در آمریکا یک فرد فارسیزبان با ما صحبت کرد و گفت نگران نباشید. ما هم به او گفتیم که برای چه باید بترسیم؟
سرمربی تیم ملی ادامه داد: حتی در داخل هتل نیز محدودیتهای زیادی داشتیم. برای جابهجایی در فاصله پنج تا ۱۰ متری یا رفتوآمد بین اتاقها با محدودیت مواجه بودیم و حتی در فاصله حدود ۱۰۰ متر از یک مسیر به مسیر دیگر نیز چندین بار مورد بازرسی قرار میگرفتیم.
هدف ما مقابل نیوزیلند فقط پیروزی بود
قلعهنویی درباره دیدار تدارکاتی برابر نیوزیلند اظهار کرد: در بازی با نیوزیلند تعویضهای خوبی انجام دادیم و نگرش ما از ابتدا، غلبه بر حریف و کسب پیروزی بود.
وی با اشاره به پیشرفت فوتبال نیوزیلند گفت: آیا نیوزیلند امروز همان تیم ۱۰ یا ۱۵ سال قبل است؟ این تیم اکنون چندین بازیکن لژیونر در اختیار دارد و در دیدارهای تدارکاتی نیز برابر حریفان مختلف نتایج خوبی کسب کرده است.
کیپورد کیفیت خود را در جام جهانی ثابت کرد
سرمربی تیم ملی با اشاره به انتقادها از انتخاب برخی حریفان تدارکاتی گفت: من از همان ابتدا گفته بودم که کیپورد تیم بسیار خوبی است و این موضوع در جام جهانی نیز به اثبات رسید.
وی ادامه داد: اما همان زمان که با این تیم بازی کردیم، برخی افراد بیوطن و ایرانفروش میگفتند کیپورد کجای نقشه جهان است؟ در حالی که عملکرد این تیم در جام جهانی نشان داد ارزیابی ما از کیفیت این حریف کاملاً درست بوده است.
اشتباهات فنی داشتیم و مسئولیت آن را میپذیرم
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با پذیرش برخی ایرادات فنی تیمش اظهار کرد: ما اشتباهات فنی زیادی داشتیم و این موضوع را میپذیرم. هیچوقت نگفتهام که عملکردمان بدون نقص بوده است.
وی ادامه داد: در این مسابقات سه گل به ثمر رساندیم؛ گل اول مقابل نیوزیلند یک گل کاملاً ترکیبی بود و گلهای دیگر را نیز روی ضدحمله، ضربات ایستگاهی و برنامههای تاکتیکی به ثمر رساندیم.
قلعهنویی افزود: با این حال، برخی از روی حسادت عنوان میکنند که تیم ملی فقط از روی ضربات آزاد گل میزند، در حالی که چنین موضوعی صحت ندارد و گلهای ما با روشهای مختلف و بر اساس برنامههای تاکتیکی به ثمر رسیده است.
اشتباه کردن بخشی از فوتبال است
سرمربی تیم ملی با اشاره به اشتباهات فنی در فوتبال گفت: همه اشتباه میکنند؛ چه منِ امیر قلعهنویی باشم و چه دیدیه دشان، سرمربی تیم ملی فرانسه.
وی تصریح کرد: در دیدار برابر بلژیک تعویضهای خوبی نداشتیم و بازیکنانی که به زمین آمدند نتوانستند عملکرد مورد انتظار را ارائه دهند. من اشتباهات خودم را میپذیرم و مسئولیت آنها را بر عهده دارم.
تصمیمات فنی بر اساس شرایط بازیکنان بود
قلعهنویی خاطرنشان کرد: تمام تصمیمات ما بر اساس نگرش فنی، تمرینات، شرایط بدنی و میزان آمادگی بازیکنان اتخاذ میشد و هدفمان این بود که در هر مسابقه بهترین تصمیم را برای کسب پیروزی بگیریم.
وی در پاسخ به انتقادها درباره تعویض شهریار مغانلو گفت: یکی از دوستان از من پرسید چرا شهریار مغانلو را تعویض کردم. به او گفتم اتفاقاً تنها مسابقهای که از عملکرد او کاملاً راضی بودم، همین دیدار برابر نیوزیلند بود.
سرمربی تیم ملی ادامه داد: مغانلو در یکی از صحنههای داخل محوطه جریمه با برخوردی مواجه شد که به اعتقاد من پنالتی هم بود و پس از همان صحنه دچار مصدومیت شد؛ به همین دلیل تصمیم به تعویض او گرفتیم.
اگر علیپور پاس میداد، شاید بازی را میبردیم
قلعهنویی اظهار کرد: اگر علی علیپور در یکی از موقعیتها خودخواهی نمیکرد و توپ را به حسینزاده پاس میداد، شاید همان مسابقه را با نتیجه ۳ بر ۲ به سود خودمان به پایان میرساندیم.
جوانگرایی با تغییر نسل تفاوت دارد
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با تأکید بر تفاوت میان جوانگرایی و تغییر نسل اظهار کرد: جوانگرایی با تغییر نسل تفاوت بسیار زیادی دارد. باید بدانیم چه زمانی و چگونه از بازیکنان جوان استفاده کنیم، نه اینکه صرفاً به دلیل سن پایین، آنها را به میدان بفرستیم.
وی ادامه داد: زمانی که سرمربی استقلال بودم، چندین بازیکن جوان را به تیم ملی معرفی کردم. امروز هم در لیگ برتری که منتهی به جام جهانی برگزار شد و باشگاهها برای موفقیت هزینههای دو تا سه هزار میلیارد تومانی انجام دادند، آقای گل لیگ تنها در ۲۲ مسابقه ۱۱ گل به ثمر رساند که این موضوع نشاندهنده شرایط موجود فوتبال ما است.
برای بررسی بازیکنان امید به عربستان رفتم
قلعهنویی با اشاره به پیگیری مستمر وضعیت بازیکنان جوان گفت: با وجود تمام مشکلات جسمانی و در شرایطی که عمل تعویض مفصل انجام داده بودم، برای تماشای تمرینات تیم ملی امید راهی عربستان شدم تا فقط کیفیت بازیکنان را از نزدیک ببینم و عملکرد آنها را ارزیابی کنم.
وی افزود: سپاهان و استقلال از تیمهای بزرگ آسیا هستند و با وجود حضور در رقابتهای آسیایی، آنها نیز نتوانستند به شکل گسترده از بازیکنان جوان استفاده کنند.
جام جهانی جای بازیکنان باتجربه بود
سرمربی تیم ملی با اشاره به ترکیب ایران در جام جهانی گفت: بازیکنان باتجربه ما مانند علیرضا بیرانوند و رامین رضاییان از بهترین بازیکنان تیم در جام جهانی بودند.
وی ادامه داد: اینکه گفته میشود من به بازیکنان جوان میدان نمیدهم، درست نیست. کسری طاهری برای نخستین بار در دوران حضور من به تیم ملی دعوت شد، اما جام جهانی ۲۰۲۶ محل استفاده از بازیکنان باتجربه بود، نه بازیکنان جوانی که هنوز تجربه حضور در چنین میدانی را نداشتند.
قلعهنویی تصریح کرد: اصل موضوع این است که بدانیم چگونه و در چه زمانی از بازیکن جوان استفاده کنیم، نه اینکه صرفاً برای جوانگرایی، بازیکنان کمتجربه را به میدان بفرستیم.
آمریکا در صدور ویزا اعضای تیم ملی را گزینشی انتخاب کرد
سرمربی تیم ملی درباره مشکلات سفر به آمریکا گفت: مسئولان آمریکا در روند صدور ویزا برای اعضای تیم ملی ایران، به صورت گزینشی عمل کردند. برای مثال، مهدی محمدنبی که چند ماه قبل همراه ما به آمریکا سفر کرده بود، برای حضور در جام جهانی ویزا دریافت نکرد.
وی افزود: در آمریکا عملاً کسی کنار من نبود و خودم مسئولیت بسیاری از امور تیم را برعهده داشتم. فشار کار به حدی بود که شبها نمیتوانستم بخوابم.
قلعهنویی همچنین درباره حواشی منتشرشده در فضای مجازی گفت: بازیکنان تیم ملی هیچ خریدی در آمریکا انجام ندادند و چمدانهایی که تصاویر آنها منتشر شد، مربوط به وسایل اعضای تیم ملی بود.
دنیس اکرت بدشانس بود
سرمربی تیم ملی درباره دعوت از دنیس اکرت اظهار کرد: باید به این موضوع توجه کرد که او سابقه بازی در لیگهای بلژیک، اسپانیا و آلمان را دارد.
وی ادامه داد: اکرت در اردوهای تیم ملی از نظر بدنی شرایط بسیار خوبی داشت و تمرینات را با کیفیت بالا انجام میداد، اما در یکی از مسابقات باشگاهی مصدوم شد و تیم پزشکی ما به صورت روزانه و هفتگی وضعیت او را زیر نظر داشت.
قلعهنویی افزود: در آخرین دیدار تدارکاتی پیش از جام جهانی مقابل تیم جوانان تیخوانا، بار دیگر مصدوم شد. اگر از مرحله گروهی صعود میکردیم، او میتوانست در دیدارهای مرحله حذفی برای ما بازی کند.
وی خاطرنشان کرد: در جریان جام جهانی، مهدی قایدی و شهریار مغانلو نیز دچار مصدومیت شدند، اما طبق قوانین مسابقات امکان خارج کردن دنیس اکرت از فهرست و جایگزین کردن بازیکن دیگری وجود نداشت.
اگر به گذشته برگردم، باز هم همین تصمیم را میگیرم
قلعهنویی در پایان درباره وضعیت روزبه چشمی گفت: اگر روزبه چشمی مصدوم نمیشد، بهترین جام جهانی دوران فوتبالش را تجربه میکرد.
وی افزود: شورای پزشکی تیم ملی به ما اعلام کرده بود که روزبه به دیدار دوم مقابل بلژیک خواهد رسید، اما او در آستانه آن مسابقه دوباره دچار مصدومیت شد.
سرمربی تیم ملی تأکید کرد: روزبه چشمی نیز مانند دنیس اکرت میتوانست در صورت صعود تیم ملی، در مرحله حذفی کمک بزرگی به ما باشد. اگر زمان به عقب بازگردد، باز هم همین دو بازیکن را برای حضور در جام جهانی دعوت خواهم کرد.
اگر سندی وجود دارد که پول گرفتهام، مرا در ورزشگاه آزادی اعدام کنند
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در واکنش به ادعاهای مطرحشده درباره دعوت بازیکنان به تیم ملی در ازای دریافت پول، این موضوع را بهشدت رد کرد و اظهار داشت: زمانی که سرمربی استقلال بودم، نزد یکی از روحانیون رفتم و از او خواستم ذکری به من بدهد. ایشان به من گفت اگر علیه تو صحبت میکنند، خودت را اصلاح کن، اما اگر به تو تهمت میزنند، بدان که برزخت آسانتر خواهد بود.
وی ادامه داد: من به خوبی میدانم این حرفها از کجا مطرح میشود و اینها همان صحبتهای بیوطنها و ایرانفروشهاست.
قلعهنویی با لحنی قاطع تأکید کرد: اگر حتی یک سند وجود دارد که من از کسی پول گرفتهام و در ازای آن بازیکنی را به تیم ملی دعوت کردهام، مرا وسط ورزشگاه آزادی اعدام کنند.
هدف ما صعود از مرحله گروهی بود
سرمربی تیم ملی با اشاره به اهداف این تیم در جام جهانی گفت: هدف اصلی ما صعود به مرحله حذفی جام جهانی بود و همچنان هم تأکید میکنم که در این مسیر اشتباهاتی داشتیم و مسئولیت آنها را میپذیرم.
گل شجاع خلیلزاده مقابل مصر صحیح بود
وی درباره دیدار برابر مصر اظهار کرد: مقابل مصر نمایش فوقالعادهای داشتیم و هنوز هم معتقدم گل شجاع خلیلزاده کاملاً صحیح بود. به نظر من تصمیم کمکداور ویدئویی (VAR) علیه ما، یک تصمیم فوتبالی نبود.
برخی نمیخواستند تیم ملی موفق شود
سرمربی تیم ملی در ادامه با اشاره به مشکلات پیش از دیدار با بلژیک گفت: دو گروه بودند که دوست نداشتند تیم ملی ایران در جام جهانی موفق شود. از برگزارکنندگان مسابقات درخواست کرده بودیم زمان پرواز تیم یا ساعت ۹ صبح باشد یا ساعت ۴ بعدازظهر، اما برخلاف درخواست ما، پرواز را ساعت یک تعیین کردند. به همین دلیل تنها ۲۰ دقیقه فرصت انجام تمرین پیش از دیدار با بلژیک را داشتیم و این مسئله در روند آمادهسازی تیم تأثیرگذار بود.
آمریکا کارت قرمز حریف را بخشید؛ چنین چیزی در کجای دنیا اتفاق میافتد؟
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با انتقاد از برخی تصمیمات اتخاذشده در جریان جام جهانی اظهار کرد: کجای دنیا کارت قرمز یک بازیکن بخشیده میشود؟ اما دولت آمریکا این کار را انجام داد.
وی ادامه داد: بازیکنان تیم ملی همه وجودشان را برای موفقیت ایران گذاشتند. سؤال من این است که اگر قرار بود انتقادی مطرح شود، چرا برخی از بیوطنها و ایرانفروشها این انتقادها را به بعد از جام جهانی موکول نکردند و در همان زمان برگزاری مسابقات، تیم ملی را هدف قرار دادند؟
انتقاد باید از سوی افراد صاحب رزومه باشد
قلعهنویی با اشاره به فشارهای واردشده بر بازیکنان تیم ملی گفت: سعید عزتاللهی از نظر روحی و روانی به شدت تحت فشار قرار گرفت. همیشه گفتهام کسانی درباره تیم ملی صحبت کنند که رزومه و سابقه مربیگری داشته باشند، نه افرادی که بدون رزومه مدعی هستند با تیم باشگاهی خود میتوانند نیوزیلند را شکست دهند.
سرمربی تیم ملی همچنین با انتقاد از برخی رفتارها اظهار کرد: اینکه برخی نام خانوادگی سعید الهویی را دستمایه تمسخر قرار میدهند، قابل قبول نیست. آیا این افراد واقعاً وطن دارند؟
وی خطاب به حمید استیلی گفت: اگر انتقادی نسبت به تیم ملی دارید، انتقاد فنی و درست انجام دهید، نه اینکه به شکل دیگری درباره تیم ملی صحبت کنید.
عملکردم در گلگهر گویای تواناییهای من است
قلعهنویی در ادامه با اشاره به دوران حضورش در گلگهر سیرجان گفت: با کمترین هزینه، گلگهر را به رتبه پنجم لیگ برتر رساندم و سال بعد نیز با وجود کسر امتیاز، تیم را در جایگاه چهارم قرار دادیم. همان زمان عملکرد گلگهر را با پاریسنژرمن مقایسه میکردند.
سرمربی تیم ملی ادامه داد: متأسفانه برخی از خدا شکر کردند که تیم ملی به مرحله حذفی جام جهانی صعود نکرد و حتی پیامهای آنها در فضای مجازی موجود است که نوشته بودند «خدا را شکر تیم ملی صعود نکرد.»
مقایسه با جام جهانی ۲۰۱۴
قلعهنویی با اشاره به عملکرد تیم ملی در جام جهانی ۲۰۱۴ اظهار کرد: در نخستین دوره حضور کارلوس کیروش در جام جهانی، تیم ملی تنها یک امتیاز کسب کرد. کیروش مربی بزرگی است و همیشه هم از ما حمایت کرده است، اما با وجود همه امکانات و شرایط خوبی که در اختیار داشت، در جام جهانی ۲۰۱۴ تنها یک امتیاز گرفت. با این حال، برخی افراد رفتارهای لودهگونه انجام دادند و برخورد متفاوتی با عملکرد تیمها داشتند.
گلایه از اظهارات خداداد عزیزی
سرمربی تیم ملی در ادامه گفت: بهتر بود خداداد عزیزی درباره تیم ملی با ادبیات مناسبتری صحبت میکرد و به جای اینکه بگوید «بگذارید مسابقات تمام شود، بعد حرفهای زیادی برای گفتن داریم»، از تیم ملی حمایت میکرد. خود خداداد عزیزی در زمان هدایت دراگان اسکوچیچ دو بار با من تماس گرفت. حمید استیلی نیز دو بار با من تماس گرفت و حتی جلسهای با یکدیگر داشتیم.
قلعهنویی ادامه داد: خداداد عزیزی زمانی که عضو کادر فنی تیم ملی بود، در تمام جلسات حضور داشت و در تمرینات نیز داخل زمین حاضر میشد، اما هومن افاضلی با وجود اینکه از نظر سوابق مربیگری رزومه بهتری داشت، معمولاً وارد زمین تمرین نمیشد.
قرارداد من از بسیاری از مربیان لیگ کمتر بود
سرمربی تیم ملی درباره مسائل مالی نیز اظهار کرد: مبلغ ۱۰ میلیون دلار پاداش صعود و حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار دلار هزینههای جانبی برای تیم ملی در نظر گرفته شده بود. در سال ۲۰۱۸ کارلوس کیروش ۱۰ درصد این پاداش را دریافت کرد و بازیکنان نیز هر کدام ۱۰ درصد سهم داشتند. قرار بود این پاداش پس از دیدار با ازبکستان به ما پرداخت شود. در دوره گذشته جام جهانی، اعضای تیم ملی حواله خودرو دریافت کردند.
قلعهنویی ادامه داد: قرارداد من با فدراسیون فوتبال ۳۰ میلیارد تومان، معادل حدود ۲۰۰ هزار دلار بود. پاداشی که دریافت کردم، حاصل زحمات خودم و مجموعه تیم ملی بود.
وی تصریح کرد: در این دوره از فدراسیون فوتبال خواستم تنها هشت درصد پاداش به سرمربی اختصاص یابد و ۱۲ درصد به بازیکنان پرداخت شود.
سرمربی تیم ملی خاطرنشان کرد: اینکه پاداش من هفت برابر مبلغ قراردادم با فدراسیون فوتبال شده، به اعتقاد من یک امتیاز و حسن محسوب میشود، زیرا این پاداش نتیجه عملکرد و موفقیت تیم ملی است.
وی گفت: البته هنوز همه پاداشها به ما پرداخت نشده و حتی سهم دلاری ما را نیز پرداخت نکردند و مبالغ را به صورت ریالی محاسبه کردند؛ این در حالی است که فصل گذشته یکی از مربیان لیگ برتری ۹۰ میلیارد تومان قرارداد داشت، اما قرارداد من به عنوان سرمربی تیم ملی ۳۰ میلیارد تومان بود.
چرا فقط درباره پاداشهای من صحبت میشود؟
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با انتقاد از مطرح شدن مسائل مالی مربوط به خود اظهار کرد: چرا زمانی که کارلوس کیروش این مبالغ را دریافت میکرد، کسی ایرادی نمیگرفت، اما امروز همه درباره دریافتیهای من صحبت میکنند؟ به خدا قسم، در هیچ مسابقهای نگفتهام تا زمانی که پول نگیریم روی نیمکت نمینشینیم یا تیم را هدایت نمیکنیم. بارها از تاج خواستم پاداش من را به بازیکنان بدهند.
تبدیل پاداش دلاری به ریال را فداکاری میدانم
بارها، حتی پیش از دیدار با نیوزیلند در جام جهانی، به مهدی تاج گفتم که پاداش من را پرداخت نکند و در عوض، پاداش بازیکنان را بدهند. برای من وطن از هر چیزی مهمتر است. پول، وطن و خاک وطن برای انسان مانند ناموس اوست و باید از آن دفاع کرد. پاداش دلاری خودم را به ریال تبدیل کردم و این را یک فداکاری میدانم.
وی گفت: برای من این سؤال وجود دارد که چرا فقط در دوره حضور من، موضوع پاداشها تا این اندازه برجسته شده است، اما در دورههای گذشته هیچگاه این مسائل مورد توجه و بحث قرار نگرفت.
شاید مظلومترین تیم تاریخ بودیم
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با اشاره به شرایط آمادهسازی این تیم برای حضور در جام جهانی اظهار کرد: شاید بتوان گفت ما مظلومترین تیم تاریخ بودیم. شرایط آمادهسازی مناسبی نداشتیم و حتی میتوان گفت دیدار مقابل نیوزیلند، عملاً تنها بازی تدارکاتی واقعی ما پیش از جام جهانی بود.
وی ادامه داد: سفر ۲۱ ساعته به مکزیک فشار بسیار زیادی به تیم وارد کرد. این سفر واقعاً سخت بود و حتی برای من نیز نشستن در بخش اکونومی هواپیما دشوار بود، اما همه اعضای تیم این شرایط را تحمل کردند.
روایت قلعهنویی از سفر دشوار در روزهای جنگ
سرمربی تیم ملی در ادامه به مشکلات خود در روزهای آغاز جنگ اشاره کرد و گفت: پیش از جنگ، برای دریافت ویزای آمریکا راهی دبی شده بودم و در همان سفر نیز دیدار تراکتور را تماشا کردم. روز شنبه، ۹ اسفند، جنگ آغاز شد و از همان زمان به دنبال راهی بودم تا خودم را به استانبول برسانم.
قلعهنویی ادامه داد: با همکاری سرکنسولگری، شرایطی فراهم شد تا به صورت زمینی از دبی راهی عمان شویم. مدت زیادی زیر آفتاب منتظر ماندم و پس از یک تا دو ساعت معطلی، توانستم خودم را به عمان برسانم. در عمان نیز پروازم به استانبول لغو شد و چند ساعت بعد برای من بلیت دیگری تهیه کردند تا در نهایت بتوانم خودم را به استانبول برسانم.
لغو دوباره پرواز و مشکلات ارتباطی
سرمربی تیم ملی اظهار کرد: پس از رسیدن به استانبول قصد داشتم خودم را به آلانیا برسانم، اما پرواز آن مسیر نیز لغو شد و با سختی فراوان توانستم به مقصد برسم.
قلعهنویی گفت: در روزهای جنگ در ایران حضور نداشتم و به دلیل قطع اینترنت و مشکلات ارتباطی، تماس با خانوادهها بسیار دشوار بود و شرایط سختی را پشت سر گذاشتیم. بعد از گل مصر، اجازه خلق موقعیت دیگری به حریف ندادیم. پس از گلی که از مصر دریافت کردیم، دیگر هیچ موقعیت جدی به این تیم ندادیم.
وی ادامه داد: حتی یک ضربه پنالتی هم به دست آوردیم که متأسفانه تبدیل به گل نشد، اما با وجود آن، روحیه خود را از دست ندادیم و تنها دو دقیقه بعد موفق شدیم دروازه مصر را باز کنیم.
تصمیمات داوری مقابل مصر به ضرر ما بود
قلعهنویی با انتقاد از عملکرد تیم داوری این مسابقه گفت: در دیدار با مصر اشتباهات داوری متعددی علیه ما رخ داد و به اعتقاد من بسیاری از تصمیمات داور درست نبود. در کنار زمین مانند لیونل اسکالونی، سرمربی تیم ملی آرژانتین، آرامش خودم را حفظ کردم، اما برای او در فضای مجازی انواع کلیپها ساخته میشود، در حالی که درباره من هیچ توجهی صورت نمیگیرد.
درباره آیندهام فدراسیون تصمیم میگیرد
سرمربی تیم ملی درباره ادامه همکاری با تیم ملی اظهار کرد: قرارداد من تا مردادماه اعتبار دارد و درباره ادامه حضورم در تیم ملی، فدراسیون فوتبال و اعضای هیئترئیسه باید تصمیم بگیرند. برنامههای خود را برای فیفادی بعدی به فدراسیون ارائه کردهام؛ چه من در تیم ملی باشم و چه نباشم، تصمیم نهایی با مسئولان فدراسیون است. من هم شرایط خاص خودم را دارم و روز یکشنبه نیز جلسه خصوصی با مهدی تاج برگزار کردم.
موضوع من مسائل مالی نیست
سرمربی تیم ملی گفت: بحث من اصلاً مسائل مالی نیست. به تواناییهای خودم اعتقاد دارم و در شهرهای مختلف و تیمهای گوناگون کار کردهام. هر جا حضور داشتهام، تلاش کردهام به تیمم روحیه بدهم و بهترین نتایج ممکن را کسب کنم. همچنین تیمهای من همواره کمترین میزان حاشیه را داشتهاند. وظیفه من تغییر نسل است، نه صرفاً بازی دادن به بازیکنان جوان
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با اشاره به سیاست خود در استفاده از بازیکنان جوان اظهار کرد: وظیفه من در تیم ملی، تغییر نسل است، نه اینکه صرفاً برای جوانگرایی، بازیکنان کمسنوسال را به میدان بفرستم. برخی تیم ملی را «مدرسه پیرمردها» خطاب میکردند، اما همین بازیکنان باتجربه از نظر آمادگی جسمانی در شرایط بسیار خوبی قرار داشتند و عملکرد قابل قبولی ارائه دادند.
دفتر من به روی همه مربیان صاحب رزومه باز است
قلعهنویی خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد در تیم ملی بمانم، دفتر من به روی همه باز خواهد بود و هر مربی صاحب رزومهای که بخواهد درباره مسائل فنی صحبت کند، میتواند بیاید و با ما گفتوگو کند. از مردم عذرخواهی میکنم؛ اگر قصوری بوده، مسئولیت آن با من است
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در پایان نشست خبری خود با عذرخواهی از مردم اظهار کرد: در پایان باید بگویم که خود را شرمنده مردم میدانم و معتقدم باید به شکلی دیگر تلاش میکردیم تا دل مردم ایران شاد شود. از همه کسانی که برای ایران عزیز تلاش میکنند، بهویژه مردم شریف جنوب کشور، صمیمانه تشکر میکنم و قدردان حمایتها و همراهی آنها هستم.
قلعهنویی با برعهده گرفتن مسئولیت نتایج تیم ملی گفت: اگر قصوری وجود داشته، مسئولیت آن بر عهده من است و نه اعضای کادر فنی و نه بازیکنان تیم ملی. بازیکنان تیم ملی در جام جهانی با تمام وجود و توان خود برای موفقیت ایران تلاش کردند و با تمام وجود سرود جمهوری اسلامی ایران را خواندند.
سرمربی تیم ملی در پایان از رسانهها نیز قدردانی کرد و گفت: از همه رسانههایی که با نقد منصفانه به تیم ملی کمک کردند، تشکر میکنم؛ نه کسانی که در آزمون انصاف مردود شدند و عملکرد قابل قبولی نداشتند.
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