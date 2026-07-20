به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید مجتبی حسینی یمین شامگاه دوشنبه در اجتماع شبانه مردم انقلابی سنندج، با اشاره به شرایط امروز جهان اسلام، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین مسئولیت‌های نخبگان، رسانه‌ها و فعالان فرهنگی، ارائه روایت دقیق و مستند از واقعیت‌ها است؛ زیرا دشمن تلاش می‌کند با تحریف حقایق، افکار عمومی را درگیر جنگ شناختی کند.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب در سال‌های اخیر بارها بر ضرورت بصیرت، دشمن‌شناسی و مقابله با جنگ روایت‌ها تأکید کرده‌اند و این موضوع نشان می‌دهد که نبرد امروز، تنها در میدان نظامی نیست، بلکه عرصه افکار عمومی و روایت‌ها نیز اهمیت تعیین‌کننده‌ای دارد.

عاشورا نتیجه غفلت از شناخت دشمن

این کارشناس مسائل مذهبی با تسلیت ایام سوگواری حضرت سیدالشهدا (ع) و سالروز شهادت حضرت رقیه (س)، عاشورا را بزرگ‌ترین درس تاریخ اسلام برای همه نسل‌ها دانست و گفت: یکی از پرسش‌های مهم تاریخ این است که چگونه تنها چند دهه پس از رحلت پیامبر اکرم (ص)، فرزند آن حضرت در سرزمین کربلا به دست حاکمانی که خود را مسلمان می‌دانستند، به شهادت رسید.

حسینی یمین ادامه داد: پاسخ این پرسش را باید در ضعف بصیرت و ناتوانی جامعه آن روز در شناخت دشمن جست‌وجو کرد؛ بسیاری از مردم جایگاه امام حسین (ع) را می‌شناختند، اما خطر واقعی حکومت یزید را درک نکردند و همین غفلت، زمینه‌ساز وقوع عاشورا شد.

تبیین حقیقت رسالت ماندگار پس از کربلا

وی با اشاره به نقش تاریخی حضرت زینب (س) و امام سجاد (ع) در روشنگری پس از عاشورا اظهار کرد: اگر پیام کربلا توسط این دو بزرگوار برای مردم تبیین نمی‌شد، دستگاه تبلیغاتی بنی‌امیه حقیقت را وارونه جلوه می‌داد و چهره واقعی ظلم برای افکار عمومی آشکار نمی‌شد.

به گفته این کارشناس مسائل مذهبی، عاشورا نشان داد که گاهی اثرگذاری جهاد تبیین و روایت درست از حوادث، کمتر از حضور در میدان نبرد نیست و می‌تواند مسیر تاریخ را تغییر دهد.

حسینی یمین با تطبیق آموزه‌های عاشورا با شرایط امروز کشور تصریح کرد: تجربه‌های گذشته ثابت کرده است که دشمنی قدرت‌های استکباری با جمهوری اسلامی ایران ادامه‌دار است و اعتماد به دشمنی که بارها عهدشکنی خود را اثبات کرده، نتیجه‌ای جز خسارت نخواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: در عرصه مردم، دیپلماسی و میدان دفاعی باید روایت صحیح و مبتنی بر واقعیت به جامعه ارائه شود تا وحدت ملی، اعتماد عمومی و انسجام اجتماعی تقویت شود.

این کارشناس مسائل مذهبی در پایان با تأکید بر ضرورت تبعیت از ولایت و حفظ بصیرت حسینی، اظهار کرد: ملت ایران با تکیه بر فرهنگ عاشورا، حفظ وحدت و ایستادگی در برابر جنگ شناختی دشمن، مسیر عزت و اقتدار خود را با قدرت ادامه خواهد داد.