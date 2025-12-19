پیروزی مدعیان تهرانی در آغاز نیم فصل دوم لیگ بسکتبال بانوان

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های بسکتبال لیگ برتر بانوان باشگاه های کشور، امروز (جمعه ٢٨ آذر) با برگزاری دیدارهای هفته دهم (هفته اول مرحله برگشت) پیگیری شد.

در جریان دیدارهای این هفته، گروه بهمن در مصاف با آکادمی بسکتبال نیکا هفتمین شکست فصل را به این تیم تحمیل کرد و خود صاحب هشتمین برد شد. گلشید امیدیان از تیم گروه بهمن بهترین بازیکن این دیدار بود، او ۲۳ امتیاز، ۱۸ ریباند، ۴ پاس گل، ۲ توپ ربایی و کارایی ٣٠ را در زمین داشت.

هشتمین برد آکادمی بسکتبال سحر هم در مشهد و در رقابت با قهوه باتسام به دست آمد. ثبت ۱۷ امتیاز، ۹ ریباند، ۳ پاس گل و کارایی ۱۹ در کارنامه شیدا شجاعی، او را بهترین بازیکن آکادمی بسکتبال سحر و جریان این بازی کرد.

دیگر دیدار این هفته میان استقلال و ستاد گاز برگزار شد که در پایان هفتمین برد برای استقلال و هفتمین باخت برای حریفش ثبت شد. چیا رائل ویتلیت از استقلال با

۱۶ امتیاز، ۱۸ ریباند، ۶ پاس گل، ۶ توپ ربایی و کارایی ۳۷ بهترین بازیکن زمین بود.

دیدار تیم های نفت آبادان و فرآور شریف سبز در این هفته از مسابقات به دلیل امتناع تیم تهرانی از سفر به آبادان برگزار نشد و بدین ترتیت این تیم با باخت فنی مواجه شد.

نتایج دیدارهای هفته دهم (هفته اول مرحله برگشت) به این شرح است:

*گروه بهمن تهران ۶۶ - آکادمی بسکتبال نیکا ۶۰

*قهوه باتسام مشهد ۵۶ - آکادمی بسکتبال سحر ۶۸

*استقلال تهران ۸۷ - ستاد گاز تهران ۳۹

*فرآور شریف سبز صفر - نفت آبادان ٢٠