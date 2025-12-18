لیگ بسکتبال زنان در آغاز نیم فصل دوم/ رقابت مدعیان در تهران و مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، ۹ تیم شرکت کننده در بیست و چهارمین دره مسابقات بسکتبال لیگ برتر زنان، پس از ۹ هفته رقابت در نیم فصل اول باید از روز جمعه (۲۸ آذر) باید در نیم فصل دوم پیگیر رقابت های خود باشند.

تیم های گروه بهمن و آکادمی نیکا برگزارکننده اولین دیدار این هفته هستند که در سالن زنده یاد محمود مشحون برگزار خواهد شد. با توجه به شرایط و موقعیت آکادمی بسکتبال نیکا، شاید این دیدار بهترین فرصت برای گروه بهمن باشد تا در پایان یک دیدار بی دغدغه، موقعیت خود را در جایگاه دوم بهبود بخشد.

استقلال و ستاد ملی گاز هم برگزارکننده دیگر دیدار در سالن زنده یاد محمود مشحون هستند. استقلالی ها که سه شنبه گذشته به بازی معوقه خود با نفت نرسیدند و به همین دلیل با باخت فنی مواجه شدند، حالا باید تلاش بیشتری برای حفظ رقابت با دیگر مدعیان داشته باشند بنابراین قطعا به دنبال کسب امتیاز کامل از این بازی هستند.

آکادمی سحر هم برای تثبیت صدرنشینی خود به مشهد سفر کرده است تا همچون دیدار رفت برابر قهوه باتسام صاحب برتری شود و موقعیتش را حفظ کند.

در این هفته از رقابت ها دیدار تیم مدعی نفت برابر فرآور شریف سبز به دلیل امتناع تیم تهرانی از سفر به آبادان برگزار نمی شود و بدین ترتیب آبادانی ها بدون بازی، برنده دیدار خود در این هفته شدند.

برنامه دیدارهای هفته دهم (هفته اول نیم فصل دوم) لیگ بسکتبال بانوان به این شرح است:

جمعه ۲۸ آذر

* گروه بهمن - آکادمی نیکا (ساعت ۱۲ - سالن محمود مشحون تهران)

* قهوه باتسام مشهد - آکادمی سحر (ساعت ۱۳ - سالن سجاد مشهد)

* استقلال تهران - ستاد ملی گاز (ساعت ۱۴ - سالن محمود مشحون )

جدول رده بندی

۱- آکادمی سحر (۸ بازی، ۷ برد، یک باخت، ۱۵ امتیاز)

۲- گروه بهمن (۸ بازی، ۷ برد، یک باخت، ۱۵ امتیاز)

۳-نفت آبادان (۸ بازی، ۶ برد، ۲ باخت، ۱۴ امتیاز)

۴- استقلال تهران (۸ بازی، ۶ برد، ۲ باخت، ۱۳ امتیاز)

۵- قهوه باتسام مشهد (۸ بازی، ۳ برد، ۵ باخت، ۱۱ امتیاز)

۶- کاسپین تهران (۸ بازی، ۳ برد، ۵ باخت، ۱۱ امتیاز)

۷- ستاد ملی گاز (۸ بازی، ۲ برد، ۶ باخت، ۱۰ امتیاز)

۸- آکادمی نیکا (۸ بازی، ۲ برد، ۶ باخت، ۱۰ امتیاز)

۹- فرآور شریف سبز (۸ بازی، بدون برد، ۸ باخت، ۸ امتیاز)