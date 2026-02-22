به گزارش خبرنگار مهر،عصر یکشنبه جلسه هماهنگی کاهش اثرات خشکسالی و تنشهای آبی بر تأمین آب شرب شهرستان کرمانشاه به ریاست فرماندار و با حضور مدیران و مسئولان دستگاههای اجرایی مرتبط برگزار شد.
در این نشست، بخشداران، مدیران شرکت آب و فاضلاب و نمایندگان شرکت آب منطقهای گزارشی از آخرین وضعیت منابع آبی، اقدامات انجامشده برای تأمین پایدار آب شرب و چالشهای پیشروی شهرستان ارائه کردند و راهکارهای مدیریت شرایط پیشِرو مورد بررسی قرار گرفت.
فرماندار کرمانشاه در این جلسه با تأکید بر ضرورت انسجام و هماهنگی دروندستگاهی، خطاب به مدیران اجرایی بهویژه مجموعه وزارت نیرو تصریح کرد که اختلافنظرها باید در داخل مجموعهها حلوفصل شود و نباید به جلسات تصمیمگیری منتقل شود، چراکه صرف مکاتبه اداری کافی نیست و پیگیری میدانی و عملیاتی شرط اصلی حل مسائل حوزه آب است.
وی در ادامه ضمن قدردانی از عملکرد شرکت آب و فاضلاب در جذب اعتبارات ملی، این اقدام را گامی مؤثر در تسریع اجرای پروژههای آبرسانی و کاهش فشار بر منابع موجود دانست و بر ضرورت تداوم این روند برای عبور از شرایط تنش آبی تأکید کرد.
فرماندار کرمانشاه برخورد با انشعابات غیرمجاز را یکی از اولویتهای جدی مدیریت آب عنوان کرد و با اشاره به گزارشهای موجود درباره استفاده غیرقانونی از آب شرب برای مصارف دامی و باغویلاها، خاطرنشان کرد که این تخلفات قابل چشمپوشی نیست و نباید تأمین آب شرب شهروندان تحت تأثیر چنین اقدامات غیرقانونی قرار گیرد.
وی همچنین با تقدیر از اقدامات شرکت آب منطقهای در مسدودسازی چاههای غیرمجاز، خواستار تداوم این روند و جلوگیری از هدررفت منابع آبی شد و تأکید کرد که صیانت از منابع موجود، یکی از ارکان اصلی مدیریت پایدار آب در شهرستان است.
فرماندار کرمانشاه در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به نزدیک شدن به فصل بهار و ضرورت آمادگی کامل برای مدیریت تنشهای احتمالی، از شهرداری خواست جداسازی شبکه آب شرب از آبیاری فضای سبز را بهعنوان یک اولویت فوری در دستور کار قرار دهد و بر مدیریت دقیق آبرسانی سیار بهویژه در مناطق محروم و روستاهای کمبرخوردار تأکید کرد.
وی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به تأثیر مثبت بارشهای پیشبینیشده در اسفند و فروردین، تصریح کرد که در کنار این امیدواری، همه دستگاهها باید برای سناریوی کمآبی آمادگی کامل داشته باشند تا تأمین آب شرب مردم بدون وقفه ادامه یابد.
