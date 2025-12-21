اعلام کاروانهای پروازی به مقصد مدینه منوره از فردا

به گزارش خبرگزاری مهر، با عنایت به تقاضای زائرین، جهت تشرف به عمره مفرده در دیماه فردا دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ راس ساعت ۱۰ صبح، کاروانهای پروازی به مقصد مدینه منوره، در پنجره واحد سازمان حج و زیارت به آدرس؛ my.haj.ir بارگزاری خواهد شد.

متقاضیان قبل از انتخاب کاروان؛ می‌بایست در سامانه ملی اسکان و املاک نسبت به ثبت محل سکونت خود اقدام کنند.

کلیه ودیعه گذاران عمره مفرده بانک‌های ملی وملت از اولویت یک تا ۶۰۰ مجاز به ثبت نام و انتخاب کاروان هستند.

متقاضیان تشرف نسبت به کنترل تاریخ انقضاء گذرنامه، و حداقل ۷ ماه اعتبار از تاریخ پرواز دقت کنند.