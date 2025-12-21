دستگیری کلاهبردار یک هزار و هشتصد میلیاردی در کیش

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نبی اله قاسمی در تشریح جزئیات این خبر گفت: در پی ارجاع یک فقره نیابت قضائی با موضوع کلاهبرداری با روش صدور چک بی محل و ایجاد تعهد ارزی بررسی موضوع در دستور کار مأموران انتظامی این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: پلیس کیش با اشراف اطلاعاتی متهم و محل اختفای آن را در این رابطه شناسایی و پس از هماهنگی‌های قضائی طی یک عملیات ضربتی مجرم را دستگیر و به یگان انتظامی انتقال و بررسی‌های اولیه حاکیست این کلاهبردار با جلب اعتماد قربانی و با دادن چک بی محل مبلغی به ارزش یک هزار ۸۰۰ میلیارد ریال کلاهبرداری و متواری شده است.

سرهنگ قاسمی در پایان خاطرنشان کرد: کسبه محترم در معاملات ارزی حتماً از اصالت چک و سوابق صادر کننده چک اطمینان حاصل کنند تا در دام کلاهبرداران گرفتار نشوند.