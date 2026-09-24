به گزارش خبرنگار مهر، محمدامین جاوید پور صبح پنجشنبه در نشست ستاد مدیریت بحران شهرستان مهدیشهر که در سالن جلسات شهرداری شهمیرزاد برگزار شد، با تأکید بر ضرورت آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای شرایط جوی پیش‌رو، اظهار کرد: مدیریت بحران باید پیش از وقوع حادثه آغاز شود و شناسایی نقاط آسیب‌پذیر و رفع موانع موجود، مهم‌ترین بخش اقدامات پیشگیرانه است.

وی با اشاره به احتمال وقوع بارش‌های موثر، آبگرفتگی و سیلاب در برخی مناطق، افزود: دستگاه‌های اجرایی باید پیش از آغاز بارش‌ها، آمادگی لازم را در حوزه مسئولیت خود ایجاد و نقاط پرخطر را شناسایی و برای رفع مشکلات آنها اقدام کنند.

فرماندار مهدیشهر بر لزوم لایروبی و پاکسازی مسیرهای عبور روان‌آب، بررسی وضعیت دهانه پل‌ها و آب گذرها و آماده‌سازی ماشین‌آلات و تجهیزات تأکید کرد و ادامه داد: نقاط حادثه‌خیز و تقاطع‌های فاقد آب گذر ایمن باید شناسایی و برای پیشگیری از تجمع آب و اختلال در تردد، ایمن‌سازی شوند.

جاوید پور همچنین خواستار هماهنگی میان شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و دستگاه‌های خدمات رسان شد و تصریح کرد: حضور میدانی مدیران، افزایش آمادگی نیروهای امدادی و عملیاتی و پیگیری مستمر مصوبات ستاد مدیریت بحران باید در دستور کار دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.

وی با اشاره به بررسی آثار احتمالی پدیده ال‌نینو در این نشست، بیان کرد: ال‌نینو به تنهایی به معنای قطعی افزایش بارش یا وقوع سیلاب در ایران نیست و شرایط بارشی تحت تأثیر مجموعه‌ای از شاخص‌های اقلیمی و الگوهای جوی قرار دارد؛ بنابراین پایش مستمر پیش‌بینی‌های هواشناسی و آمادگی برای سناریوهای مختلف ضروری است.

فرماندار مهدیشهر بر ارائه گزارش اقدامات دستگاه‌ها برای رفع نقاط پرخطر تأکید کرد و افزود: هدف اصلی ستاد مدیریت بحران، پیشگیری از خسارت و افزایش آمادگی شهرستان در برابر حوادث احتمالی است.